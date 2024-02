ESG Insights Novos índices focados em ESG avaliam compromisso das empresas com os ODS

A S&P Dow Jones Indices anunciou na terça-feira (9/1) o lançamento de dois novos índices baseados nos critérios ESG. O S&P 500 SDG Index e o S&P Global LargeMidCap SDG Index têm como foco avaliar o impacto que os produtos e atividades das empresas provocam na sociedade e no meio ambiente.

Esses indicadores oferecem medidas amplas de desempenho de ações e diversas exposições a empresas que estão coletivamente mais alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Adotados pelos países membros da ONU em setembro de 2015, os ODS foram estabelecidos para enfrentar os desafios de desenvolvimento mais críticos e urgentes do mundo. Entre eles estão as alterações climáticas, o acesso à energia limpa e acessível, a indústria, a inovação e a infraestrutura, o trabalho digno e o crescimento econômico.

Índices avaliam impacto social e ambiental causado

Do ponto de vista do benchmarking de desempenho, ambos os indicadores utilizam dados subjacentes, que não se concentram na materialidade financeira de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) para um setor ou empresa específica.

A S&P DJI utilizou os dados de alinhamento dos ODS corporativos da Impact Cubed , que incluem uma visão quantitativa do alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, foi utilizada uma abordagem de mapeamento de receitas e operações que se concentra no que a empresa faz e como os produtos e serviços são feitos, em vez de focar na materialidade financeira e no risco. O alinhamento da empresa e o impacto líquido dos ODS são determinados por meio das atividades geradoras de receitas de uma empresa, considerando onde vende os seus bens e serviços, como opera e de que forma se envolve com a sua comunidade e outros stakeholders.

