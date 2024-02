ESG Insights Nova ferramenta avalia alinhamento de empresas ao Pacto Global

O mercado financeiro conta com uma nova tecnologia para apoiar na tomada de decisões sustentáveis. A Moody’s ESG Solution anunciou, nesta semana, o lançamento de um instrumento de triagem do Pacto Global. A triagem permite aos investidores avaliarem o alinhamento das empresas com os princípios definidos pelo Pacto Global das Nações Unidas , a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa mundial.

Em meio à crescente procura por investimentos responsáveis, a novidade tem como objetivo auxiliar os investidores, fornecendo avaliações das estratégias e operações de empresas em relação a princípios sustentáveis definidos pelo Pacto Global. A triagem também ajuda os proprietários de ativos a avaliarem a exposição ao risco ESG de suas participações.

Pacto Global e a sustentabilidade corporativa

O Pacto Global da ONU foi lançado em 2000 e, atualmente, integra empresas e organizações de 160 países, incluindo o Brasil. A rede, que possui sede em Nova York, tem a missão de mobilizar os atores do mundo corporativo para que incorporem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas suas estratégias.

Ao integrarem voluntariamente a rede, as empresas firmam um compromisso para alinharem suas estratégias e operações a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

A nova ferramenta de triagem do Moody’s propõe checar como os princípios e diretrizes do Pacto Global estão sendo praticados pelas empresas. A triagem fornece as seguintes informações:

· Avaliações para aproximadamente 5 mil empresas listadas globalmente, cobrindo 36 pontos de dados.

· Pontuação de 0 a 100 e análise de controvérsia nos princípios de direitos humanos, direitos trabalhistas, ambientais e anticorrupção, presentes no Pacto Global.

· Triagem negativa para atividades que violam os Princípios Exclusivos do Pacto Global.

A Moody’s ESG pertence à Moody’s Corporation, empresa norte-americana de serviços financeiros. Para saber mais, acesse a página: https://esg.moodys.io/esg-measures

