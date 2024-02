ESG Insights Não, a BlackRock não está liderando um ataque marxista ao capitalismo

POR CARL RHODES

Cinco anos atrás teria sido inimaginável, mas hoje existe um movimento global convencido de que as maiores corporações do mundo estão engajadas em uma guerra furtiva para transformar democracias liberais em ditaduras neocomunistas.

No cerne dessa revolução marxista liderada pelas corporações, aparentemente, está a tendência de os negócios não focarem apenas na maximização do lucro, mas levarem em consideração as responsabilidades ambientais, sociais e de governança (chamadas de ESG).

De acordo com os anti-ESG, isso está colocando a democracia ladeira abaixo em direção ao socialismo – ou pior.

Supostamente, a líder deste plano plano sinistro é a empresa americana BlackRock e seu executivo-chefe, Larry Fink. A BlackRock é a maior administradora de fundos do mundo, supervisionando mais de US$ 10 trilhões em investimentos em nome de clientes. Fink recebe mais de US$ 30 milhões por ano e sua fortuna é estimada em mais de US$ 1 bilhão.

Você pode pensar que isso faria de Fink um defensor muito improvável da destruição do capitalismo. Mas devido a seu apoio ao ESG – particularmente para empresas que tomam medidas contra as mudanças climáticas – ele foi acusado de promover uma forma de “socialismo corporativo”, sendo o ESG uma espécie de “socialismo em pele de cordeiro”.

O caminho até o presidente

As preocupações com as políticas de justiça social (conhecidas como “woke politics”, em inglês) ligadas ao universo ESG não vivem apenas nos recessos sombrios da internet. Nos Estados Unidos, tornou-se uma fixação. Opiniões contrárias ao ESG são abundantes nas páginas do The Wall Street Journal e na rede Fox News.

Em 2020, o governo Trump propôs uma regra exigindo que os fundos de pensão colocassem “interesses econômicos” à frente de preocupações “não pecuniárias” – em outras palavras, para forçá-los a ignorar questões de sustentabilidade social e ambiental de longo prazo e focar em lucros a curto prazo.

A administração Biden reverteu a situação. Entretanto, em março, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei para retomar o plano do ex-presidente, com o apoio de dois democratas no Senado. Biden, então, usou seu poder presidencial para vetá-lo – o primeiro veto de sua presidência.

Muito provavelmente, o ESG será um grande problema de campanha nas eleições presidenciais de 2024. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, acusou Biden de querer que “Wall Street use seu dinheiro suado para financiar uma agenda política de extrema esquerda”. O candidato presidencial republicano e governador da Flórida, Ron DeSantis, também tem protestado duramente contra o “golpe financeiro do ESG acordado”.

Uma breve história do capitalismo de stakeholders

O que é notável sobre todas essas denúncias sobre o ESG é que elas demonstram pouca compreensão de como o capitalismo funciona.

Essa observação foi feita por Fink em sua carta anual de 2022 aos executivos-chefes das empresas nas quais a BlackRock investiu o dinheiro dos clientes.

“No mundo globalmente interconectado de hoje, uma empresa deve criar valor e ser reconhecida por toda a sua gama de partes interessadas, a fim de trazer retorno de longo prazo aos seus acionistas. É por meio de um capitalismo de stakeholders eficaz que o capital é alocado com eficiência, as empresas alcançam lucratividade durável e o valor é criado e sustentado no longo prazo. Não se engane, a busca justa pelo lucro ainda é o que anima os mercados; e a lucratividade de longo prazo é a medida pela qual os mercados determinarão o sucesso de sua empresa.”

A ideia de que os empresários têm responsabilidades para com a sociedade em geral não é nova. Ela remonta pelo menos ao século 17, quando a forma corporativa moderna começou a emergir por meio de inovações como a propriedade de ações conjuntas e o privilégio legal de responsabilidade limitada.

As origens dos movimentos de responsabilidade social corporativa e investimento ético também remontam a centenas de anos – geralmente para grupos e indivíduos motivados por valores religiosos – e têm sido ideias de negócios dominantes por décadas.

Por quê? Porque prestar atenção à sustentabilidade social e ambiental produz melhores retornos de investimento a longo prazo, argumentam os defensores do ESG. Caso contrário, as empresas não estariam interessadas.

Discutindo sobre a melhor maneira de “fazer” o capitalismo

Isso não quer dizer que a aplicação dos princípios ESG não esteja acima de críticas – por ir longe demais , ou não ir longe o suficiente – sendo mera fachada para o status quo.

Mas tais argumentos são sobre a melhor maneira de fazer o capitalismo. Está tudo tão longe do interesse em uma insurgência neomarxista quanto se pode imaginar. Debater a melhor forma de produzir valor para o acionista nada tem a ver com querer uma “ditadura revolucionária do proletariado” e ver abolida a propriedade privada – características centrais do marxismo.

O capitalismo está mudando, isso é certo. Mas está fazendo isso de uma forma que aceita e está disposta a explorar comercialmente, mudando o sentimento público em relação ao clima e às desigualdades sociais.

Isso é o que as empresas que ganham dinheiro fazem. Elas ouvem os clientes e outras partes interessadas – seus funcionários, fornecedores, as comunidades em que operam e os governos que os regulam. Planejam o futuro. Mitigam os riscos futuros.

Empobrecendo a democracia

Então, o que explica essa retórica fantástica sobre ESG ser o caminho para a tirania marxista? Na minha opinião, isso mostra o quanto os fundamentos intelectuais do conservadorismo e do liberalismo foram degradados em um mercado de mídia que favorece o emocionalismo reacionário em detrimento do pensamento moderado.

O conservadorismo econômico (enraizado na crença em mercados livres, globalização e governo pequeno) se desconectou do conservadorismo social e político (especialmente relacionado ao ativismo climático, justiça social e diversidade e inclusão).

Tudo isso é uma distração dos problemas políticos e econômicos mais amplos que enfrentamos local e globalmente. Ele empurra discussões sérias – como o que fazer sobre a desigualdade econômica, a polarização política e o declínio do capital social – para segundo plano.

Há muitas críticas a serem feitas sobre o ESG que não chegam às manchetes. Você não costuma ouvir apoiadores do ESG favoráveis aos negócios fazendo campanha por aumentos do salário-mínimo, tributação progressiva, solidariedade dos trabalhadores ou a necessidade de conter o trem descontrolado da remuneração dos executivos. O clima e a justiça social são questões urgentes, com certeza, mas eles não devem tirar da agenda a distribuição econômica justa e a prosperidade compartilhada.

Ironicamente, a falsa rotulação do ESG como uma “conspiração marxista” também ajuda a fazer isso, já que serve aos interesses das próprias elites populistas, que os políticos afirmam que se opõem, e funciona contra os interesses das pessoas da classe trabalhadora com as quais eles afirmam se importar. Isso não é socialismo.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Leia mais artigos do ESG Insights.

Carl Rhodes – Reitor e professor de Estudos Organizacionais da Universidade de Tecnologia de Sidney, Austrália.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Não, a BlackRock não está liderando um ataque marxista ao capitalismo apareceu primeiro em ESG Insights .