Mercado de hidrogênio verde deve atingir US$ 60 bilhões até 2030

O mercado global de hidrogênio verde deve alcançar US$ 60,56 bilhões (cerca de 313 bilhões de reais) até 2030, segundo relatório divulgado pela empresa de consultoria e pesquisa de mercado Grand View Research, Inc . É esperado que ele se expanda a uma taxa de crescimento anual composta (em inglês, Compound Annual Growth Rate, CAGR) de 39,5% de 2022 a 2030.

Os crescentes investimentos e subsídios governamentais que beneficiam o combustível limpo e o hidrogênio, vistos como alternativas ecológicas ao combustível fóssil, fortalecerão a demanda de hidrogênio verde nos próximos anos.

Crescimento e tendências do mercado de hidrogênio verde

A presença de energias renováveis em indústrias de bens finais impulsiona o crescimento do mercado de hidrogênio verde e a redução de seus custos. Isso acontece porque a sua produção depende de fontes de energia limpa, como energia eólica e energia solar.

As principais empresas do setor de hidrogênio verde estão investindo na comercialização de sua produção por meio de estratégias como joint ventures, parcerias, fusões e aquisições para aumentar sua presença no mercado nos próximos anos.

O relatório Green Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report analisou a posição do mercado de hidrogênio verde no atual cenário mundial e apontou o que é esperado para o seu crescimento no futuro.

Segundo o relatório, a Europa teve uma importante participação no mercado com 49,03% da receita em 2021. Com uma grande quantidade de zonas de produção de hidrogênio verde espalhadas pelo continente e investimentos do governo, a expectativa é que o mercado cresça ainda mais.

A exemplo da Europa, é esperado que nos próximos anos outros países também explorem o potencial do mercado. Com a implementação de projetos em larga escala e políticas de apoio em países da Ásia-Pacífico, como Austrália e Japão, a previsão é de que a região aumente sua participação no CAGR. Na Austrália, por exemplo, o conglomerado industrial alemão Siemens anunciou que fornecerá tecnologia para a produção de hidrogênio verde que será exportado para o mercado asiático.

A América do Norte apresentou um crescimento na participação do mercado, com os Estados Unidos e o Canadá na liderança devido à implementação de políticas de energia limpa. O Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem um grande desempenho no mercado por causa de suas metas de descarbonização, como a eliminação gradual de ônibus públicos movidos a gás ou diesel até 2040.

O relatório também observou a participação dos setores de transporte e gasoduto no mercado de hidrogênio verde.

Em 2021, o setor de transporte representou cerca de 40,61% do mercado global. É previsto que este número aumente nos próximos anos com a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis dentro do setor. No mesmo ano, o setor de gasoduto foi responsável por 62,07% da participação na receita. Com o baixo custo de distribuição e com infraestruturas já existentes, o mercado de hidrogênio verde espera crescimento nos próximos anos.

Leia o relatório Green Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report (em português Relatório de Análise de Tendências, Participação e Tamanho do Mercado de Hidrogênio Verde ), publicado pela Grand View Research.

