Maioria dos investidores em venture capital leva em conta critérios ESG

Segundo um estudo da consultoria PwC, multinacional norte-americana presente em 155 países, critérios ESG ( Environmental, Social and Governance, em inglês) não só são considerados por 76% dos investidores em venture capital (VC) entrevistados, como 37% deles chegaram a relatar terem desistido de investimentos por causa de preocupações com esses parâmetros.

Os dados são da pesquisa “ A jornada ESG do private equity: da conformidade à criação de valor ”, que teve uma parte especial apenas para analisar a adesão aos critérios ESG de 70 investidores de venture capital entrevistados, voltados a investir em startups com perspectivas de rápido crescimento.

Dentre as empresas que participaram do estudo, 64% delas ainda relataram que seus sócios investidores também lhes cobram atenção sobre o gerenciamento de riscos ESG.

Um detalhe é que a pesquisa considerou tanto firmas que só atuavam com investimento VC (29 das 70) quanto com as de private equity (PE), tradicionalmente voltadas a investir em empresas mais maduras e que também atuam nesse mercado, e não encontrou diferenças significativas entre ambos os perfis em termos de abordagem de critérios ESG. O estudo avalia que isso indica um compromisso do venture capital em geral com esses parâmetros.

Os impactos dos investimentos VC na agenda ESG podem ser medidos pelo volume movimentado em 2020. Segundo a consultoria KPMG, o venture capital investiu mais de U$ 300 bilhões no mundo todo. Já no Brasil, os investimentos de VC chegaram a superar em volume os de private equity no ano passado, segundo pesquisa da mesma consultoria em parceria com a Associação Brasileira de Private Equity e de Venture Capital .

