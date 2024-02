ESG Insights Líderes de TI podem exercer papel importante no alcance de metas ESG

Segundo a empresa global de consultoria e pesquisa de tecnologia Info-Tech Research Group , a área de tecnologia da informação (TI) possui grandes chances de desempenhar um papel fundamental no alcance das metas ESG (ambiental, social e governança) nas empresas.

Segundo a empresa, um grande desafio para as organizações em sua jornada de programas ESG são os requisitos regulatórios inconsistentes e em constante evolução para divulgação climática. Além disso, as organizações também têm dificuldades de coletar dados do negócio, localizações geográficas, base de fornecedores e cadeias de suprimentos ao tentar atender aos objetivos ESG.

Para ajudar profissionais da área de TI a entender os conceitos ESG e de sustentabilidade, a Info-Tech Research Group lançou o estudo O imperativo ESG e seu impacto nas organizações . O documento ajuda a identificar as mudanças que podem ser necessárias no modelo operacional organizacional e a descobrir quais áreas de TI podem ser priorizadas e abastecidas com recursos.

Tarefas ESG nos departamentos de TI

O estudo sugere que a abordagem de uma organização ao ESG não pode ser estática ou tática, pois o ESG é um cenário em movimento que requer um comportamento flexível e abrangente. Por isso, a metodologia deve se tornar parte do modo como a tecnologia da informação funciona para permitir uma resposta ativa às condições em mudança.

Alguns dos principais impactos do ESG nos departamentos de TI identificados pelo estudo são:

Os princípios ESG exigem que as corporações acompanhem os riscos ESG de outras corporações. Isso significará avaliações e monitoramento mais robustos.

Muitas áreas de ESG são novas e exigirão novos processos e ferramentas.

Novos sistemas e arquiteturas de TI podem ser necessários para dar suporte aos programas ESG.

As estruturas de relatórios atuais podem precisar de atualização à medida que os reguladores mudam para o digital.

O design ético precisará ser considerado quando a inteligência artificial for utilizada para apoiar o gerenciamento de riscos/dados e quando for utilizada como parte das soluções de produtos.

Elaboração de planos estratégicos

Os grupos de TI podem ajudar as organizações a desenvolver planos estratégicos para atingir as metas ESG, medir o desempenho, monitorar os riscos e cumprir os requisitos de divulgação. Para isso, os líderes devem considerar alguns dos seguintes pontos:

Compreender os impulsionadores ESG – Isso inclui um entendimento da visibilidade das mudanças climáticas, requisitos regulatórios, aumento do investimento ESG e uma geração mais jovem com fortes convicções e influência financeira.

– Isso inclui um entendimento da visibilidade das mudanças climáticas, requisitos regulatórios, aumento do investimento ESG e uma geração mais jovem com fortes convicções e influência financeira. Definir o propósito do programa – Os líderes precisam esclarecer as metas e intenções ESG em relação à organização, ao mesmo tempo em que consideram o papel da corporação na sociedade e seu impacto nas principais partes interessadas.

– Os líderes precisam esclarecer as metas e intenções ESG em relação à organização, ao mesmo tempo em que consideram o papel da corporação na sociedade e seu impacto nas principais partes interessadas. Pesar riscos, oportunidades e impacto financeiro – Os líderes são responsáveis por ponderar opções e ajustar o modelo operacional de negócios para se alinhar às metas ESG.

– Os líderes são responsáveis por ponderar opções e ajustar o modelo operacional de negócios para se alinhar às metas ESG. Analisar abordagem e governança – A governança eficaz é essencial para induzir confiança, apoiar a tomada de decisões sólidas e gerenciar ESG. A abordagem organizacional para ESG será diferente entre os segmentos da indústria e corporações, dependendo dos riscos materiais e suas mudanças de valor upstream e downstream.

– A governança eficaz é essencial para induzir confiança, apoiar a tomada de decisões sólidas e gerenciar ESG. A abordagem organizacional para ESG será diferente entre os segmentos da indústria e corporações, dependendo dos riscos materiais e suas mudanças de valor upstream e downstream. Montar relatórios e avaliar continuamente – As métricas são fundamentais para contar a trajetória ESG de uma organização, portanto os líderes devem dar a devida importância às informações que serão relatadas.

Essa colaboração também pode se estender ao diretor de tecnologia de informação fornecendo informações em um nível estratégico para liderar o papel de TI para sugerir novas metas e adaptar a cultura da empresa para uma cultura focada na sustentabilidade. Para isso, o diretor deve atualizar sua estrutura de governança de TI e definir metas ESG para suas equipes.

Acesse o estudo O imperativo ESG e seu impacto nas organizações .

