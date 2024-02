ESG Insights Liberação de crédito para iniciativas sustentáveis tem forte alta em 2023

A Desenvolve SP , agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo de São Paulo, registrou crescimento significativo na liberação de crédito para projetos e ações sustentáveis dos setores público e privado, de janeiro a julho de 2023. Os recursos disponibilizados para empreendedores e prefeituras instalarem sistemas de placas fotovoltaicas e outras iniciativas envolvendo energias renováveis aumentaram 1.742% no período, saltando de R$ 9,8 milhões nos primeiros sete meses de 2022 para R$ 180,5 milhões no mesmo período deste ano.

O crescimento também foi relevante comparando janeiro a julho de 2023 com todo o ano passado – 53,2% –, que somou R$ 117,8 milhões com desembolsos das linhas Desenvolve Municípios e Economia Verde, esta última voltada ao setor privado.

Os municípios paulistas de Mira Estrela (região de Fernandópolis), Gabriel Monteiro (perto de Araçatuba) e Monções (região de São José do Rio Preto) são exemplos de sucesso na utilização da energia solar, após obterem financiamento com a Desenvolve SP.

Em Mira Estrela, a Prefeitura investiu quase R$ 2 milhões na instalação de uma usina fotovoltaica de grande porte para abastecer prédios administrativos e iluminar as ruas e avenidas da cidade. A produção de energia é de aproximadamente 60 mil kW/mês, com estimativa de economia de R$ 660 mil por ano.

Já em Gabriel Monteiro, o Poder Executivo fez um financiamento de R$ 731,2 mil junto à agência para colocar placas fotovoltaicas visando gerar energia suficiente para abastecer, a princípio, uma Escola de Ensino Fundamental e Infantil (Emeif), uma creche e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade. Entretanto, a energia gerada será suficiente para abastecer outros cinco imóveis ocupados por servidores da Prefeitura.

Quem passa por alguns prédios públicos de Monções nota que, nos telhados, há oito usinas fotovoltaicas instaladas para gerar energia para a cidade. Cinco já estão funcionando. O desembolso da Prefeitura junto à Desenvolve SP para esta iniciativa foi de R$ 1,7 milhão. As usinas estão distribuídas na rodoviária, Paço Municipal, Centro de Convivência do Idoso, Escola FDE, Apram (Departamento de Agricultura), Ginásio Municipal de Esportes, Centro de Eventos e o Salão de Eventos.

No setor privado, a pousada Reserva Nativida, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, é um exemplo. A proprietária, Rosangela Aparecida da Rocha, utilizou crédito da Desenvolve Mulher Sustentável para instalar sistema fotovoltaico no empreendimento.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Liberação de crédito para iniciativas sustentáveis tem forte alta em 2023 apareceu primeiro em ESG Insights .