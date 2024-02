ESG Insights ISE registra desempenho inferior a Ibovespa em 2023. Por quê?

POR BÁRBARA VETOS

Pelo segundo ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) registrou valorização inferior ao do Ibovespa. Em 2023, o ISE apresentou um crescimento de 23% em suas ações, enquanto o Ibov alcançou 26%. No ano anterior, o ISE registrou queda de 13%. No mesmo período, o Ibov cresceu 5%. A análise de dados foi feita com base nos números oficiais divulgados publicamente pelos índices.

Segundo Iara Vicente, CEO da Consultoria Nossa Terra Firme e curadora do ESG Land, isso pode ter acontecido porque as questões ESG têm uma dinâmica própria de investimentos, que preza pela estabilidade dos negócios, construção a longo prazo e gestão de externalidades negativas. O lucro não é o único fator de sucesso.

As emergências globais também são fatores que influenciam nos índices de investimento, como os diversos conflitos armados, a instabilidade política na América Latina, e a crise socioambiental. “Isso traz uma série de complexidades com reflexos muito diretos na economia, que também refletem no ambiente de negócios ESG”, explica a CEO.

Essas questões tendem a aumentar as percepções de risco e influenciam na imagem e solidez ESG das empresas que fazem parte do índice. Mesmo assim, Vicente acredita que a tendência atual é de estabilidade.

Braskem ter deixado o ISE em 2023 trouxe incertezas sobre o índice

A carteira 2023 ficou em vigor de 2 de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023, com 66 ações, de 66 companhias, pertencentes a 26 setores. Juntas, somavam R$ 1,74 trilhão em valor de mercado. Durante o ano, empresas como Americanas S.A., Light S.A., EDP e Braskem deixaram de fazer parte da carteira.

Vicente analisa que o caso Braskem foi muito marcante na forma como o índice passou a ser visto. “[A empresa ter sido retirada do ISE] Foi uma decisão acertada, mas também levantou preocupações sobre o quanto o índice também é real.”

Para a profissional, é um risco que um status ESG possa ser revogado a qualquer momento de forma drástica, em que uma empresa possa ser considerada contrária a temática em tão pouco tempo. “Isso comunica maus sinais ao mercado. Temos que ter uma distinção clara entre o que as empresas que são contempladas pelo índice fazem em relação às outras.”

Já em 2022, a carteira ficou vigente de 3 de janeiro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, e continha 46 ações, de 46 companhias, pertencentes a 27 setores. Ao todo, somavam R$ 1,74 trilhão em valor de mercado.

O diferencial foi que a carteira de 2022 foi a primeira selecionada com base em uma metodologia que considerou o resultado das empresas no CDP 2021 e as análises de reputação realizadas pela RepRisk.

Número de investidores na bolsa brasileira cai em 2023

A B3 registrou queda de 1,9% no número de investidores em 2023, se comparado com o ano anterior. Os números foram de 5,85 milhões em 2022 para 5,74 milhões no ano seguinte. Segundo a B3, foi a primeira vez em sete anos que isso aconteceu.

Para a CEO, a queda pode ser explicada como uma necessidade de olhar para o ESG como um estilo de gestão e não simplesmente como mais um fundo ou modalidade de investimento para diversificar um portfólio.

“Temos que lembrar que o investimento da economia business as usual tem taxas de retorno maior, mas também tem quedas. Ela é muito mais vulnerável justamente por esse modelo de negócios que não tem a gestão das externalidades negativas e a promoção de externalidades positivas como parte do planejamento”, explica.

Ela defende que é preciso continuar avançando nas práticas de governança, além das temáticas ambientais e sociais, para que os investimentos se consolidem cada vez mais como alternativas éticas e com boas taxas de retorno.

“O índice [ISE] da B3 é um marco na sociedade, mas a gente precisa avançar para que isso não seja simplesmente uma certificação simbólica ou mais um posicionamento de marca.” Vicente diz que o ISE precisa ser, de fato, um reflexo das diferenças entre o modelo de negócios das empresas que prezam pelo ESG e as que não.

ISE e Ibovespa O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) é um indicador que mede o desempenho das ações de empresas selecionadas de acordo com seu compromisso sustentável. Criado em 2005 pela B3, o ISE tem o objetivo de incentivar empresas a adotarem práticas ESG em seus negócios e é considerado uma referência de investimentos sustentáveis. A nova carteira entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2024. O Índice Bovespa foi criado em 1968 é o principal indicador de desempenho das ações da bolsa brasileira. Além disso, conta com as principais empresas do país, correspondendo a 80% do mercado de capitais. É atualizado a cada quatro meses.

