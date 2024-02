ESG Insights Índice de sustentabilidade da B3 muda com foco ESG

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) acaba de passar por uma reformulação metodológica. A mudança foi anunciada nesta terça-feira, dia 20, pela bolsa de valores B3, responsável pela mudança.

O ISE, desenvolvido em 2005, permite mapear quais as empresas de capital aberto mais avançadas na agenda ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança). A revisão do índice propõe tornar as informações mais transparentes para os investidores, além de permitir uma análise mais aprofundada das práticas socioambientais.

Para concorrer a uma posição na carteira do ISE, a empresa precisa responder a um questionário elaborado com o objetivo de avaliar suas iniciativas de sustentabilidade. Quanto maior a pontuação ESG, mais relevante será o índice da companhia.

Vantagens para investidores e empresas

Indicadores de sustentabilidade auxiliam investidores que levam em consideração o ESG das empresas, facilitando a tomada de decisões. Por outro lado, o índice tem o papel de estimular as empresas a avançarem em suas práticas sustentáveis, como observa Ana Buchaim, diretora-executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3.

Com a reformulação do ISE, os investidores terão acesso à pontuação e às respostas das empresas, inclusive aquelas que não foram selecionadas para compor a carteira. A pesquisa de companhias poderá ser feita por dimensão e tema.

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

Já para as empresas, o questionário sobre ESG será simplificado e reduzido em cerca de 40%, com o objetivo de facilitar a participação. A mudança ocorre devido à combinação de tópicos similares e eliminação de questões inconclusivas.

Todas as inscrições passaram a ser gratuitas para as empresas. Além disso, não há mais quantidade máxima de companhias permitidas no ISE. As companhias já podem se inscrever no site www.iseb3.com.br .

Critérios da nova metodologia

Para a reformulação da metodologia, foram ouvidas demandas e sugestões de investidores, empresários e analistas. Além dos especialistas, uma consulta pública resultou na incorporação de 55% das 1.278 contribuições recebidas.

O novo questionário avaliará como as empresas estão posicionadas nos pilares ESG, considerando seis dimensões alinhadas a padrões internacionais: Capital Humano, Governança Corporativa e Alta Gestão, Modelo de Negócio e Inovação, Capital Social, Meio Ambiente e Mudança de Clima.

Em relação à dimensão climática, a nova metodologia incorporou o CDP (Carbon Disclosure Project). Trata-se de um critério ESG consolidado internacionalmente, que questiona as empresas sobre políticas relacionadas a mudanças climáticas. Outro critério levado em conta é o RepRisk, que gera um indicador de risco reputacional para as companhias e representa um fator de eliminação.

Para que a empresa seja elegível para a carteira, precisa ter nota C ou acima, no questionário do CDP. Já para o índice RepRisk, a pontuação precisa ser 50 ou abaixo, nos últimos dois anos.

A reformulação da metodologia tem o objetivo de trazer mais destaque às empresas que incorporam a sustentabilidade, colocando-as em vantagem no mercado de investimentos.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Índice de sustentabilidade da B3 muda com foco ESG apareceu primeiro em ESG Insights .