Fifa entra em conflito com sua própria orientação sobre direitos humanos

POR SOPHIE KING-HILL

A nação anfitriã da Copa do Mundo masculina de 2022, o Catar, é conhecida por seus abusos de direitos humanos relacionados a mulheres, trabalhadores migrantes e pessoas da comunidade LGBTQ+. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo no país são ilegais e puníveis com até sete anos de prisão. Como o Catar está sediando um dos eventos esportivos globais mais populares, esses abusos dos direitos humanos estão agora sob escrutínio no cenário mundial.

O último contratempo surgiu quando os capitães da Inglaterra e do País de Gales desafiaram a Fifa usando braçadeiras “One Love”. As braçadeiras arco-íris são um gesto contra a discriminação e de apoio aos direitos LGBTQIA+. No entanto, na véspera do torneio, a organização anunciou suas próprias braçadeiras de campanha social e seu presidente, Gianni Infantino, afirmou que “temos regulamentos claros sobre braçadeiras”.

Foi dito que os jogadores que vestissem as braçadeiras do arco-íris poderiam enfrentar sanções em campo, incluindo cartões amarelos. A ameaça parece ter funcionado, pois as equipes posteriormente decidiram não usar a braçadeira, explicando em um comunicado conjunto de várias associações de futebol:

“Estávamos preparados para pagar multas que normalmente se aplicariam a violações dos regulamentos do kit e tínhamos um forte compromisso de usar a braçadeira. No entanto, não podemos colocar nossos jogadores em uma situação em que eles possam receber um cartão amarelo ou até mesmo sejam forçados a deixar o campo.”

Houve uma aceitação passiva da discriminação de muitos, incluindo a Fifa e o governo do Reino Unido. Isso se reflete nos comentários feitos pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverley, que afirmou que “um pouco de flexibilidade e compromisso” precisa ser mostrado pelos fãs LGBTQIA+ presentes na Copa do Mundo do Catar, e pediu a eles que sejam “respeitosos com a nação anfitriã”.

Em resposta aos problemas com o Catar, a Associação de Futebol do Reino Unido afirma que recebeu “a resposta inequívoca de que todos os fãs, incluindo os das comunidades LGBTQIA+, serão bem-vindos no Catar 2022, e que a segurança de todos os fãs é a principal prioridade do Catar”.

No entanto, apenas duas semanas antes do início da Copa do Mundo, uma autoridade do Catar havia declarado à mídia alemã que a homossexualidade é “dano na mente” e disse que as pessoas gays “têm que aceitar nossas regras aqui”.

Esses comentários aparentemente parecem equivocados na superfície, mas escondem um problema muito maior. Não deve haver “flexibilidade e compromisso” em torno dos direitos humanos. Criminalizar pessoas LGBTQIA+ não é uma escolha cultural, mas uma agressão aos direitos humanos e é uma questão universalmente importante. No entanto, as linhas parecem borradas para muitos, no caso da Copa do Mundo.

A postura contraditória da Fifa

A posição do Catar sobre os direitos humanos LGBTQIA+ está aparentemente em conflito com os valores da Fifa e levanta sérias questões quanto à posição do órgão regulador em relação a isso. A organização afirma que está “comprometida em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e se esforçará para promover a proteção desses direitos”. Essa política afirma que a discriminação de qualquer tipo, inclusive contra orientação sexual, é “estritamente proibida e punível com suspensão ou expulsão”.

A Fifa adotou os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos em 2016. A ONU confirmou repetidamente que a discriminação com base na orientação sexual, identidade de gênero e características sexuais de uma pessoa é contrária à lei internacional de direitos humanos.

A Fifa também criou um departamento de direitos humanos e antidiscriminação em 2020. Isso é sustentado pela exigência para que o órgão tome medidas para mitigar e prevenir violações de direitos humanos.

O tratamento de pessoas da comunidade LGBTQIA+ no Catar parece estar em conflito direto com os supostos valores da Fifa. Em vez de condenar os abusos dos direitos humanos do país, a organização pediu às nações que competem para “se concentrar no futebol” e parar de “dar lições de moral”.

Repercussões a longo prazo

O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter afirmou recentemente que dar a Copa do Mundo ao Catar foi um erro e foi resultado de pressão política. É dito que o país investe bilhões no futebol mundial, o que destaca a dura realidade de que os direitos humanos, aparentemente, têm um preço.

O impacto a longo prazo da Copa do Mundo do Catar nas questões LGBTQIA+ no futebol, apesar da condenação verbal da discriminação por alguns, pode ser sentido por muitos anos.

Historicamente, o futebol no Reino Unido tem sido notoriamente discriminatório contra os da comunidade LGBTQIA+. No entanto, isso parece estar melhorando. O jogador do clube de futebol Blackpool Jake Daniel é o primeiro – e único – jogador de futebol profissional masculino ativo do Reino Unido a se assumir publicamente como gay desde Justin Fashanu em 1990. Esse é um grande passo à frente para as pessoas da comunidade no esporte.

No entanto, ainda há estigma em torno das pessoas LGBTQIA+ no futebol. A retórica dura e a falta de ação de vários órgãos governamentais e do governo durante a Copa do Mundo podem agravar a homofobia do futebol e impedir que outros jogadores se assumam. Também pode influenciar as escolhas de carreira de jogadores iniciantes ou daqueles que desejam trabalhar no setor.

Os fãs da comunidade LGBTQIA+ já estão boicotando a Copa do Mundo, afirmando que se sentem excluídos do jogo.

Ser LGBTQIA+ não é uma escolha de estilo de vida ou um valor que as pessoas podem ou devem comprometer ou “flexibilizar”. E a liberdade de discriminação por causa da sexualidade é um direito humano fundamental. Aqueles que participam desta Copa do Mundo são indiscutivelmente cúmplices de tal discriminação.

Sophie King-Hill – Membro Sênior do Centro de Gerenciamento de Serviços de Saúde da Universidade de Birmingham.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

