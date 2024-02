ESG Insights Favorável ao meio ambiente, reciclagem de vidro é baixa no Brasil

POR PIETRA BASTOS

A embalagem de vidro está entre os materiais mais sustentáveis: é reutilizável, 100% reciclável e pode ser reprocessada inúmeras vezes sem perder qualidade. Entretanto, a reciclagem do material ainda é bastante desvalorizada no Brasil (saiba mais no box no fim da entrevista).

Estima-se que mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas de forma irregular no país, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Enquanto aproximadamente entre 20 e 25% de vidro consumido chega a ser reciclado. Isso se deve a alguns motivos, entre eles a ausência de pontos de coleta de embalagens e a abundância e preço baixo da matéria-prima principal, a areia.

No final de 2022, o governo federal anunciou um decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e cria um sistema de logística reversa para embalagens de vidro.

Para saber como o decreto funcionará na prática e quais são os benefícios ambientais da reciclagem do vidro, o ESG Insights conversou com a CEO da empresa Massfix , Juliana Schunck. A Massfix é especialista em reciclagem de vidro e está há 32 anos no mercado.

Por que o vidro é pouco reciclado no Brasil?

Juliana Schunck – O vidro é um material feito de areia e outros minérios, e areia é um material barato em grande disponibilidade no Brasil. Isso torna o valor do resíduo de vidro baixo comparado a outros resíduos. Se você comparar vidro ao alumínio, por exemplo, 1 kg de vidro vale 20 centavos enquanto 1 kg de alumínio vale 8 reais. Essa diferença faz com que o mercado tenha baixo interesse em reciclagem de vidro.

Como incentivar a reciclagem de vidro?

Juliana Schunck – Nós buscamos fomentar esse mercado através de tipos de incentivo, não só o incentivo estritamente econômico do valor do resíduo. Procuramos estar perto dos grandes centros para facilitar a coleta. Também trabalhamos com educação ambiental, comunicação, para a gente ampliar a informação para fazer com que o vidro volte à economia circular. O vidro é um material específico. Às vezes, as pessoas não conhecem suas características e não procuram um ponto de entrega voluntário.

Agora, a regulamentação dos créditos de logística reversa vem complementar a cadeia produtiva com um valor que vai subsidiar o fluxo reverso desse material, e que vai ser pago pelas fábricas que utilizam embalagem de vidro.

Quais são as vantagens ambientais da reciclagem de vidro?

Juliana Schunck – A produção de vidro, a fusão de matérias-primas, gera um volume alto de CO2. Quando utilizamos caco de vidro reciclado para a fabricação de um novo vidro, a cada 6 toneladas de caco, reduzimos uma tonelada de CO2 de fabricação.

É bem relevante o potencial de redução de CO2 na fabricação de um vidro quando a gente utiliza caco de vidro reciclado. Além de economia de energia, significa economia da própria matéria-prima virgem que deixa de ser extraída do meio ambiente.

Como o decreto favorece a reciclagem?

Juliana Schunck – O decreto traz uns aspectos muito importantes. Ele estabelece metas responsabilidades bem definidas para cada integrante da cadeia produtiva.

Haverá metas crescentes de reciclagem que, dentro dos próximos 10 anos, vão ter que ser comprovadas, principalmente pelas empresas envasadoras – que usam embalagem de vidro. Os próprios fabricantes de vidro, dentro de um raio de 250 km, vão ser responsáveis pela coleta. Traz também a responsabilidade dos fabricantes consumirem a matéria-prima reciclada. E cria pontos de entrega voluntária ou de coleta em diferentes estados para que possa haver alternativa de destinação do resíduo de vidro.

Durante esses 30 anos nos quais temos atuado no mercado, tudo era feito através do valor do resíduo, a cadeia era bastante fragmentada e a Massfix, enquanto recicladora e parte da solução desse problema, trabalhava de forma individual e independente. Como o decreto traz de forma definida todas as responsabilidades, acreditamos que vamos ter mais apoio, mais subsídio para fazer com que esse material retorne para a economia circular. E também a fiscalização dos órgãos públicos que vai ajudar na comprovação de metas.

Como é a reciclagem do vidro? A reciclagem de vidro se inicia com a participação do consumidor. Ele leva a embalagem a um ponto de entrega voluntária, que é coletada e encaminhada para o local de reciclagem. O processo consiste na transformação do resíduo em matéria-prima secundária para ser reinserido na cadeia produtiva. Para que possa ser reciclado, o vidro é separado de acordo com seu tipo e cor. Depois é limpo de rótulos, gargalo e tampas e, por fim, triturado. Se for preciso, passa por um procedimento de descontaminação de cerâmica e porcelana, materiais que prejudicam sua reciclagem. Em formato de caco, o vidro está pronto para ser fundido e derretido para a produção de embalagens.

