Estudo revela baixa contribuição de empresas europeias para os ODS

Entre as empresas do Stoxx 600 – índice europeu composto por 600 corporações de diversos portes de 17 países da Europa –, apenas 15% geram uma ou mais contribuições positivas para o desenvolvimento sustentável. Os baixos índices foram registrados pelo estudo Mission 2030: A False Start? An Analysis of the Stoxx 600’s Contibutions to the SDGs , que avaliou as consequências globais geradas por diferentes ramos da indústria europeia para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os principais impactos vão desde emissões de gases do efeito estufa às violações dos direitos humanos. A análise é feita com base nos produtos, serviços, práticas e políticas da empresa e em sua contribuição para um ou mais ODS. O estudo também avalia questões importantes para as empresas Stoxx 600, como os riscos relacionados com a água, que foram parcialmente ignoradas até agora, e aponta a falta de consideração pelos stakeholders.

De acordo com o documento, foi constatado que apenas 4% da receita total do Stoxx 600 tem uma contribuição positiva para os ODS. Quase todas as empresas contribuem negativamente ou de forma neutra e não estão conseguindo atenuar esse impacto de maneira eficaz.

Principais focos das empresas que contribuem com os ODS

Entre os 17 ODS, as empresas que contribuem positivamente concentram seus esforços em três deles: energia limpa e acessível (ODS 7, com 39%), saúde e bem-estar (ODS 3, com 25%) e ação climática (ODS 13, com 16%). Os demais objetivos, apesar de urgentes, não estão no centro da discussão.

O estudo demonstra que as empresas ainda têm muito a fazer em termos de reconhecimento das suas contribuições negativas e de responsabilização perante os stakeholders.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Erradicação da pobreza: erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. Fome zero e agricultura sustentável: erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Saúde e bem-estar: garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade: garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Água potável e saneamento: garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Energia limpa e acessível: garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Consumo e produção responsáveis: garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. Ação contra a mudança global do clima: adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Vida na água: conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vida terrestre: proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Parcerias e meios de implementação: reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

