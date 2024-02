ESG Insights ESG Watch: rede social busca conscientizar consumidores

POR PIETRA BASTOS

Já pensou em fazer parte de uma rede social na qual é possível denunciar problemas e compartilhar ideias que podem virar soluções para empresas? A HireAPartner (HAP) , empresa de supply chain e gestão de dados ESG, acaba de lançar o ESG Watch , um aplicativo para consumidores e marcas criarem conteúdos que englobam os princípios do ESG : meio ambiente, social e governança.

O usuário pode se expressar por meio de textos, fotos e vídeos, além de curtir, comentar e compartilhar as publicações de quem está seguindo. Mas o que diferencia o ESG Watch das demais redes sociais são os modos de publicação: Re.in.vent, Social test, Challenge friends e Watch.

Re.in.vent: o usuário tem a oportunidade de recriar um produto adicionando novas características para deixá-lo sustentável. Por exemplo, ele pode adicionar a foto de conjunto de sombras de uma marca de maquiagem que testa seus produtos em animais e recriá-la de modo “cruelty-free” (livre de crueldade em português). Para ter certeza de que o feedback está sendo encaminhado, ele pode adicionar a marca do produto.

Social test : com o teste social é possível pedir a opinião de outros usuários sobre o preço de um produto e perguntar quanto eles estariam dispostos a pagar a mais caso ele possuísse determinadas características. O resultado é encaminhado para a marca do produto.

Challenge friends: crie desafios para a comunidade. Invente uma hashtag acompanhada de uma mensagem ou vídeo para engajar ações em prol do meio ambiente ou de temas sociais. Se o usuário quiser desafiar pessoas específicas, ele pode marcá-las na publicação.

Watch : nessa categoria, o usuário pode chamar a atenção para algum acontecimento recente, positivo ou negativo, e classificá-lo em algum dos seguintes temas de ESG: mudança climática, reciclagem, água ou cadeia de suprimento. Para completar as informações, o usuário determina seu nível de frustração, adiciona data, hora e a localização do acontecimento.

Segundo a empresa, o fluxo de interações ajuda a orientar todo tipo de decisão de impacto: as empresas podem implementar soluções com confiança e destacá-las em seu perfil; os investidores têm acesso a melhores métricas para julgar o desempenho; e os distribuidores podem selecionar seus mercados com maior relevância e precisão.

“Estamos mais conscientes como sociedade do que nunca”, disse Andre Raghu, fundador e CEO da HAP, em comunicado à imprensa. “Ao mesmo tempo, o mundo está se movendo na direção de uma maior transparência. Marcas e investidores estão nos dizendo: ‘Ei, podemos fazer bons julgamentos se você apenas nos fornecer as informações.’ Este é um canal para que as empresas tenham uma comunicação constante com seus clientes em torno dos assuntos importantes.”

Baixe a rede social ESG Watch

O ESG Watch está disponível nas lojas de aplicativos Google Play Store e App Store . Baixe o aplicativo pelos links acima.

