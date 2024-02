ESG Insights ESG pode aumentar competividade do mercado brasileiro

As temáticas ESG ( Environmental, Social and Governance, em inglês) são importantes para a “preservação e até aumento da competividade do nosso mercado, na medida em que a nova geração de investidores de varejo e grandes investidores institucionais estão cada vez mais rigorosos na avaliação dessa temática”, afirmou o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa.

A declaração foi feita dia 27, durante a abertura do 22º Encontro Internacional de relações com Investidores e Mercado de Capitais , evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas.

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

Durante o encontro, Barbosa ainda ressaltou que os principais mercados do mundo já demandam que empresas informem quais são suas políticas ESG e como lidam com temas como mudança climática, sustentabilidade e diversidade. Segundo ele, isso permite que “o mercado possa fazer suas escolhas com base naquilo que julga importante. E esse tema [ESG] sem dúvida nenhuma é importante”.

No momento, a CVM está revisando sua instrução 480 , que regula quais os tipos de informações as companhias abertas precisam apresentar ao mercado e como elas deverão ser disponibilizadas. Barbosa ressaltou que um dos pontos dessa reforma será a inclusão de parâmetros para a prestação de informações sobre a temática ESG, alinhando justamente o mercado brasileiro a outros grandes do mundo.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post ESG pode aumentar competividade do mercado brasileiro apareceu primeiro em ESG Insights .