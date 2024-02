ESG Insights ESG no centro das atenções das assembleias anuais

Os investidores de todo o mundo estão preocupados com a forma como as assembleias anuais de acionistas serão conduzidas virtualmente, por causa da crise do coronavírus. Mas também estão de olho em como os participantes abordarão as questões relacionadas a aspectos ambientais, sociais e de governança dos negócios ( ESG ), informa o Financial Times .

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

De acordo com a gerente de ativos Nuveen , de Londres, cerca de 66% das propostas de acionistas para as votações de 2020 tratam de questões ambientais e sociais. Além disso, 77% das propostas ambientais abordam as mudanças climáticas, disse Nuveen.

Este será um teste especialmente importante para as empresas que assinaram a declaração de propósito da Business Roundtable . E, até agora, não parece que os signatários estejam cumprindo sua retórica, diz o FT .

O JPMorgan, por exemplo, divulgou seus materiais de votação para uma assembleia de acionistas em maio. A empresa está recomendando aos investidores que rejeitem propostas de acionistas que busquem informações sobre questões de gênero e diferença salarial relacionada a raça na instituição, segundo o FT .

O JPMorgan também quer que os acionistas votem contra uma proposta perguntando sobre seus esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Também tenta evitar uma votação referente aos riscos à reputação ligados às atividades de petróleo.

Leia mais no Financial Times .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post ESG no centro das atenções das assembleias anuais apareceu primeiro em ESG Insights .