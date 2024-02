ESG Insights ESG em alta entre os consumidores

Os brasileiros valorizam cada vez mais as empresas com ações sociais e ambientais efetivas. A conclusão é da edição de 2021 do estudo Sustentabilidade Brasil, realizado pela agência A Arte da Marca .

O levantamento ouviu 1.054 pessoas. Para mais de 60% delas, empresas que se preocupam com o clima e a redução de emissões de carbono e que cuidam do seu lixo industrial têm mais valor.

Valores éticos são considerados ainda mais importantes. Para 73% dos entrevistados é fundamental que as empresas e marcas não estejam envolvidas em corrupção.

A grande maioria (81%) também rejeita empresas que utilizam trabalho escravo ou infantil.

