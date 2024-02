ESG Insights ESG é pauta da nova organização mundial de padrões de sustentabilidade

O Nobel Sustainability Trust (NST) anuncia a criação do World Sustainability Standards Organization (WSSO) ou organização mundial de padrões de sustentabilidade (em tradução livre), em parceria com governos e organizações internacionais, com foco na agenda ESG. O anúncio foi feito simultaneamente nesta segunda-feira (15/03) em Nova York e Zurique, onde ela será sediada. O órgão começará a atuar a partir de outubro.

De acordo com Peter Nobel, presidente do NST, a missão do projeto é unificar padrões nas áreas de desenvolvimento sustentável, como energia. Também deve focar em crédito de carbono, finanças verdes, indústria ambiental, conservação de energia, tecnologias relacionadas à neutralidade de carbono e ESG.

A ideia é que a WSSO apoie a implantação do mercado de carbono e outras propostas descritas no Acordo de Paris. Ela buscará fortalecer a coordenação internacional sobre pagamento e liquidação de carbono, integrando as moedas digitais do banco central (CBDC) de diferentes países. Entre seus objetivos estão promover a convergência global de padrões, ajudar a formar um mercado de carbono comum entre regiões e coordenar o uso de CBDC para liquidação de carbono e outros mecanismos para colaboração global.

Serão criados centros de pesquisa e comitês profissionais em Zurique, Pequim e Nova York. O plano é que, futuramente, haja centros de certificação de padrões em várias regiões e países ao redor do mundo, apoiando a sincronização de padrões nacionais e regionais e reduzindo barreiras geográficas, econômicas e técnicas para a cooperação internacional em desenvolvimento sustentável.

Como a WSSO impacta a agenda ESG de outros países?

Segundo a organização, cada país deve tomar medidas construtivas e transparentes, além de cooperar solidariamente, a fim de fortalecer os princípios das convenções e acordos existentes. Os arranjos institucionais atuais fornecem canais para os países desenvolvidos ajudarem os que estão em desenvolvimento a alcançar a neutralidade de carbono.

A prioridade da WSSO é estabelecer um mecanismo de mercado global de carbono, estipulado no Artigo 6º do Acordo de Paris. O imposto do mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da UE é unilateral, portanto, um mercado global de carbono deve ser estabelecido para proteger essa medida.

Como a pegada de carbono dos produtos deve ser medida cientificamente nos moldes do Acordo de Paris?

A organização acredita que os padrões e modelos técnicos precisam ser pesquisados ​​e desenvolvidos pelas várias organizações de definição de padrões em todo o mundo. Para ela, é preciso alcançar um consenso por meio de negociação, para depois incorporá-lo em um algoritmo geralmente aceito para conversão de carbono.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post ESG é pauta da nova organização mundial de padrões de sustentabilidade apareceu primeiro em ESG Insights .