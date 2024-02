ESG Insights ESG: até agora, um triunfo da forma sobre o conteúdo

POR TOM STEFFEN

O ESG , a sigla que assolou o mundo dos investimentos nos últimos anos, é atormentada pelo uso vago da terminologia, soluções não direcionadas e compromissos pouco sinceros. O uso do termo pela comunidade de investimentos tornou-se cada vez mais um triunfo da forma sobre o conteúdo. Muitas vezes, as alegações de comportamento “responsável” importam mais do que evidências. A interpretação e implementação frouxas do termo causam mais danos do que benefícios ao movimento de investimentos sustentáveis? E, assim, impedem a realocação eficiente de capital?

Neste artigo, examinamos o que a comunidade de investimentos precisa fazer melhor para usar sua influência substancial para liderar a transição para um futuro sustentável e justo de forma mais decisiva.

Os cínicos poderiam apontar que o investimento em ESG é a iniciativa de marketing mais significativa para conquistar o setor nos últimos anos. Com margens em queda e gerenciamento ativo sob forte pressão, certamente os gerentes de ativos não apenas tirariam proveito dessa tendência para agregar mais “valor” para seus investidores? O número de conferências, palestras e seminários on-line oferecidos todas as semanas destacam o boom do investimento em ESG. Todos os principais gerentes de ativos e bancos de primeira linha estão tentando provar que podem ser responsáveis ​​por nossas economias.

Infelizmente, na maioria das vezes, esse é um triunfo da forma sobre o conteúdo. Enquanto alguns criam e aplicam estruturas ESG que oferecem qualidade e experiência, muitos simplesmente tentam pular no movimento ESG para aproveitar a tendência. Para que o crescimento de ativos sustentáveis ​​sob gestão não perca força, rompendo a confiança dos investidores e da sociedade em geral, os gerentes de investimentos precisarão começar a entender e abordar os principais problemas que envolvem a maneira como definem e aplicam o ESG.

Confusão sobre definições

“Investimento ESG”, “investimento sustentável”, “investimento socialmente responsável”, “investimento ético” e “investimento de impacto” são termos frequentemente usados ​​de forma intercambiável. Eles descrevem, no entanto, abordagens de investimento heterogêneas que têm diferenças importantes. O investimento em ESG refere-se a um conceito amplo que leva em consideração o ecossistema da Terra, mas também as implicações sociais e as responsabilidades de governança das empresas.

Investimento sustentável refere-se principalmente a investir dentro dos limites da capacidade regenerativa do planeta. O investimento socialmente responsável visa investir de uma maneira socialmente consciente, a fim de evitar danos e trazer mudanças sociais positivas. Investimento ético é a prática de alocar capital com base em princípios éticos ou morais. O investimento de impacto, por outro lado, é mais focado, com o objetivo de gerar um impacto benéfico mensurável para o meio ambiente ou para a sociedade.

Por não serem claros sobre os conceitos acima – usando definições vagas e terminologia flexível, as expectativas dos investidores sobre os benefícios não financeiros dessas abordagens de investimento podem não corresponder aos objetivos reais almejados pelo gerente de investimentos. Um fundo de investimento socialmente responsável e um fundo ético de investimento são relativamente semelhantes no início, mas o critério de seleção do primeiro pode evitar substâncias que viciam, enquanto o segundo pode evitar testes em animais – dois resultados não financeiros substancialmente diferentes. A comparação de fundos com diferentes estratégias e objetivos, em uma base comparável, levará a conclusões errôneas.

Sem uma taxonomia universalmente acordada, cada gerente de investimento tem a responsabilidade de ser claro sobre o significado, a intenção e o resultado de cada estratégia de investimento, independentemente da lente sustentável ou responsável aplicada.

Sobre complexidades

E, S e G (ou A, S e G pelos termos em português) são três categorias conectadas. No entanto, cada categoria abrange um amplo conjunto de desafios distintos. As agências de classificação ESG usam centenas de indicadores para medir o desempenho de uma empresa nos diversos e numerosos conceitos de cada categoria. Emissões de carbono, uso de água e resíduos gerados no E. Segurança do trabalho e direitos humanos no S. Independência do conselho e remuneração executiva no o G, para citar alguns.

Não apenas existem muitas maneiras diferentes de medir E, S e G, mas a tarefa é ainda mais complicada pelo fato de as três categorias também estarem frequentemente interligadas. As mudanças climáticas impactam diretamente a sociedade. As secas e a segurança da água, por exemplo, terão implicações geopolíticas que ameaçam a justiça social, a educação e a igualdade. No entanto, os problemas em cada categoria são, por si só, extremamente complexos. Com isso, está se tornando cada vez mais difícil abordá-los todos dentro da estrutura ESG abrangente.

As diferentes categorias E, S e G são igualmente importantes ou alguns conceitos superam outros? Como avaliamos objetivamente uma empresa com forte prevenção à poluição, mas com credenciais de baixa diversidade ou suposta evasão fiscal? Além disso, as empresas costumam operar em diferentes segmentos de negócios. É justificável comprar uma empresa com 55% de sua receita derivada da exploração de petróleo e gás, mas 45% de energia renovável? E o fabricante de veículos ferroviários que também atua no setor de defesa ou uma cadeia de hotéis que opera cassinos?

Embora este artigo não discuta a favor de nenhuma das três categorias e reconheça o mérito de cada uma, o conceito agregado de ESG significa que abordar as preocupações em E, S e G simultaneamente é uma tarefa inerentemente difícil, se não impossível. A questão é ainda mais evidente ao operar dentro dos limites de um portfólio bem diversificado e controlado por riscos.

As inter-relações e complexidades dos problemas ESG alertam contra uma abordagem de uso geral, onde o impacto é perdido ao se tentar resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Escolher um especialista em detrimento de uma abordagem generalizada pode levar a um grande avanço em uma única questão, o que pode ser mais impactante do que pequenos avanços em muitas frentes.

Expectativas adequadas

“Fazer o bem fazendo o bem.” Há uma década, pergunta-se se o investimento em ESG é benéfico ou prejudicial para o desempenho do investimento, mas é difícil responder sem ser mais específico sobre a categoria estudada, sua definição e o resultado pretendido. O objetivo é resolver os problemas de E, S e/ou G e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho financeiro? Ou o objetivo é apenas fazer o bem, mas potencialmente aceitar sacrifícios financeiros em favor de benefícios não financeiros?

Conforme descrito acima, o ESG agrega muitos conceitos diferentes com diferentes definições e abordagens de medição. Como tal, a questão de saber se as considerações ESG aumentam fortemente o valor depende do resultado pretendido dos riscos, retornos ou benefícios não financeiros. Portanto, é necessário distinguir entre os sinais ESG com características evidentes de risco ou retorno e aqueles que visam somente objetivos não financeiros. Novamente, este artigo não argumenta a favor da priorização de benefícios financeiros em detrimento de benefícios não financeiros ou vice-versa, mas destaca a importância da clareza no objetivo almejado.

Poucos empreendimentos geram benefício sem um custo associado. Não há almoço grátis, nem mesmo no ESG

As métricas ESG só têm mérito se melhorarem o desempenho? Não. No entanto, é importante que as empresas de investimento ofereçam aos investidores clareza sobre os objetivos (e possíveis trocas) ao incluir considerações ESG em suas estratégias de investimento. Quando se trata da questão de saber se todos os elementos do ESG melhoram os retornos, a resposta também é negativa e os custos e benefícios devem ser avaliados. Poucos empreendimentos geram um benefício sem um custo associado. Não há almoço grátis, nem mesmo no ESG.

Dito isto, indicadores específicos nas categorias E, S e G podem ser estatisticamente relacionados ao retorno e ao risco. Se o objetivo é alcançar benefícios financeiros e não financeiros, “fazer o bem fazendo o bem, com target específico” deve ser a abordagem preferida. Por exemplo, os accruals como medida de governança ajudam a prever os retornos. Além disso, a satisfação dos funcionários gera retornos excedentes e os papeis ecoeficientes superam significativamente os papeis ecointensivos. Também há evidências de que abordar questões ESG reduz o risco de queda – novamente, mais para algumas categorias do que para outras, uma vez que a redução de riscos é particularmente eficaz quando se trata de temas ambientais, como as mudanças climáticas. O diabo está, como sempre, nos detalhes.

Nenhuma abordagem única atende a todos

A abordagem das preocupações ESG pode ser alcançada usando diferentes técnicas: triagem negativa, triagem positiva, inclinação, integração, engajamento ativo e votação dos acionistas, para citar alguns. Essas técnicas têm impactos amplamente diferentes na construção e nos resultados do portfólio.

Por exemplo, a triagem negativa geralmente reduz o universo de papeis passíveis de investimento, enquanto a inclinação afeta a alocação do portfólio. O engajamento, por outro lado, não afeta a construção do portfólio, mas ocorre após a tomada de decisões de investimento. Dadas as pressões societárias, a exclusão das carteiras de empresas que operam em setores eticamente indesejáveis, ​​ou que em seu estágio atual são incompatíveis com um futuro responsável, é atualmente a abordagem mais adotada. Indiscutivelmente, também é mais fácil de implementar. No entanto, a triagem negativa não é a única maneira de conseguir uma transição para um futuro sustentável e responsável.

O impacto das exclusões no desempenho do investimento está sujeito a um debate ativo, com alguns estudos demonstrando não haver comprometimento e outros tendo um impacto negativo. As evidências sugerem que a triagem negativa pode impor um custo financeiro aos investidores. Frequentemente, as ações evitadas pelos investidores – as chamadas “ações do pecado” –, em indústrias como álcool, tabaco e jogos de azar, têm retornos esperados mais altos do que as ações comparáveis.

A sugestão de que US$ 30 bilhões em ativos agora sejam atribuídos a estratégias ESG superestima drasticamente o estado real do setor

O engajamento, por outro lado, pode ser uma ferramenta poderosa para obter retornos excedentes, além de melhorar o comportamento de ESG das empresas. Muitos setores que são cada vez mais considerados inapropriados – petróleo e gás, serviços públicos, companhias aéreas, produtos químicos etc. – são necessários de uma forma ou de outra (embora substancialmente transformados e em menor escala) para que a economia moderna sobreviva em um futuro ambiental e socialmente justo. As empresas que estão mais bem posicionadas em todos os setores necessários para alcançar a transição para esse futuro devem ser incentivadas a realizar as alterações necessárias. Triagem, integração e inclinação positivas apresentam, portanto, alternativas eficazes para promover a transformação de nossa economia.

Embora toda abordagem tenha suas vantagens e desvantagens, a comunidade de investimentos deve aproveitar os pontos fortes das diversas técnicas de investimento ESG para enfrentar com êxito os obstáculos no caminho de uma transição para uma economia sustentável e responsável.

Sobre os dados

Dados são fundamentais. O investimento em ESG deve ser baseado em evidências, usando dados detalhados e de alta qualidade com uma ampla cobertura. Os dados são mais úteis quando recuperados diretamente de fontes objetivas e confiáveis ​​e ao medir indicadores quantificáveis. Os dados que já foram ajustados e agregados são difíceis de combinar e comparar com outras fontes e a transparência no processamento realizado é limitada. Como tal, a alta dependência dos gerentes de investimentos nas pontuações de ESG a partir de dados agregados de terceiros é surpreendente e desconcertante, uma vez que as correlações são baixas, a transparência nos dados preenchidos, corrigidos e extrapolados é baixa e muitos quesitos são gerados de forma qualitativa e subjetiva.

Organizações como o PRI e o CA100+ agravam inadvertidamente a situação, pois atualmente seus requisitos mínimos de conformidade são muito baixos, levando à exploração de suas associações como estratagemas de marketing pela comunidade de investimentos

Dito isto, para os gerentes de investimento que coletam e usam dados ESG proprietários detalhados, e que desenvolvem seus próprios modelos para obter sinais de investimento, as baixas correlações e discrepâncias de dados geram possibilidades de preços incorretos que podem ser negociadas.

No futuro, dados E, S e G mais granulares estarão disponíveis e mais esforços deverão ser feitos para coletar informações relevantes e precisas e processá-las em modelos apropriados para melhor distinguir os líderes dos retardatários.

Sobre o capital humano

O capital humano fornecerá uma vantagem. Embora seja uma conquista considerável que as preocupações com ESG sejam cada vez mais reconhecidas por profissionais do setor financeiro e muitos enviem esforços valiosos para desenvolver sua experiência nesse domínio, é crucial que o amplo conhecimento generalista seja complementado por um conhecimento especializado.

Chegou ao fim o momento em que o ESG era uma questão periférica e os analistas financeiros eram individualmente responsáveis ​​pela inclusão (ou não) de critérios não financeiros no processo de investimento. Os analistas financeiros “treinados em ESG” e os certificados ESG oferecidos pela CFA são insuficientes para fazer justiça às muitas complexidades do ambiente e da sociedade. Embora o treinamento ESG da equipe existente seja importante, essas qualificações de alto nível são um substituto incompleto do conhecimento especializado de cientistas extensivamente treinados.

O que é necessário é o conhecimento e as habilidades qualificadas de cientistas ambientais, engenheiros, sociólogos, antropólogos, economistas ambientais e muitos outros especialistas de várias disciplinas acadêmicas. Seu conhecimento se tornará inestimável na navegação pelas complexidades do espaço ESG e deve fluir ativamente para a coleta de dados, processo de análise e construção de estratégias de investimento.

Do discurso à prática

Reduza o barulho: hoje em dia muitos gerentes de investimento oferecem soluções ESG, mas os desafios ambientais e os desenvolvimentos sociais de hoje colocam em dúvida a adequação da maioria das soluções. Uma estratégia de investimento convencional, com uma sobreposição padrão de ESG, não dá conta das complexidades de hoje. Tais estratégias permitem que os gerentes de investimento façam pouco enquanto reivindicam muito.

Estratégias de investimento mais direcionadas, executadas por equipes especializadas com experiência e conhecimento adequados, são necessárias para navegar com sucesso no ambiente ESG dinâmico e complexo.

A esperança verde, ou a valorização da intenção sobre a ação, pode atualmente ser a questão mais premente na comunidade de investimentos. Olhando para frente, a ação corporativa, e não a intenção corporativa, é o que importa

A sugestão de que US$ 30 bilhões em ativos agora sejam atribuídos a estratégias ESG superestima drasticamente o estado real do setor e é enganosa sobre o nível de ativos dedicados. Embora contribuam com muitos aspectos positivos para o movimento de investimento sustentável, organizações como Principles for Responsible Investment (PRI) e Climate Action 100+ (CA100+) agravam inadvertidamente a situação, pois atualmente seus requisitos mínimos de conformidade são muito baixos, levando à exploração de suas associações como truques de marketing pela comunidade de investimentos.

Além disso, enquanto muitos estão cientes do risco de green washing (“lavagem verde”), poucos estão cientes do problema da “esperança verde” – a confiança da comunidade ESG em metas prometidas e na qualidade de relatórios não financeiros para avaliar as empresas, em vez de melhorias em ESG já alcançadas. A “esperança verde”, ou a valorização da intenção sobre a ação, pode atualmente ser a questão mais premente na comunidade de investimentos. Olhando para frente, a ação corporativa, e não a intenção corporativa, é o que importa.

Troca de favores

O pay-to-play (“pagar para jogar”) é um desenvolvimento preocupante para o movimento de investimento sustentável e pode ser prejudicial à inovação na indústria. O tempo de apresentação em conferências de ESG e os prêmios de investimento sustentável estão cada vez mais vinculados a taxas de patrocínio de eventos que ameaçam influenciar o discurso em favor daqueles com orçamentos de marketing mais generosos, em vez daqueles com as mensagens mais relevantes para compartilhar.

Conferências e prêmios devem ter como objetivo destacar os avanços mais meritórios e os indivíduos com mais conhecimento do setor, a fim de desenvolver juntos o movimento de investimentos sustentáveis.

Conclusão

O excesso de promessas em torno das realizações de ESG e do desempenho dos investimentos causará danos substanciais à agenda de investimentos sustentáveis. Os investidores e a sociedade perderão a fé nos gerentes e nas estratégias oferecidas. Por sua vez, isso atrairá críticas e cinismo em relação ao papel do setor financeiro na condução da transição para um futuro sustentável e responsável. O autoatendimento e o oportunismo podem sabotar o desenvolvimento contínuo do setor de investimentos sustentáveis. O problema da “lavagem verde” e da “esperança verde” está sempre presente, e é discutível se os investidores estão fazendo o suficiente para distinguir aqueles que fazem o que pregam daqueles que meramente falam sobre o assunto.

Assim, são necessárias equipes de investimento especializadas, sinais de investimento baseados em evidências e estratégias bem definidas para que a conteúdo triunfe sobre a forma e conduza a transição global para um futuro sustentável e justo.

Tom Steffen, PhD em Finanças Sustentáveis, é pesquisador quantitativo da Osmosis Investment Management , de Londres.

