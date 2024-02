ESG Insights Empresas dos EUA buscam melhorar relatórios ESG

Nova pesquisa da empresa especializada em consultoria e assessoria financeira Deloitte destaca o aumento de preparativos e investimentos entre empresas listadas em bolsa para atender as às demandas de por relatórios de sustentabilidade de alta qualidade. O Relatório de ação em sustentabilidade: achados da pesquisa sobre divulgação e preparação para ESG traz a visão de 300 líderes seniores de finanças, contabilidade, jurídico e sustentabilidade.

Segundo a pesquisa, as empresas estão tomando medidas para incorporar os princípios ESG (ambiental, social e governança) às suas estratégias de negócios: três em cada cinco executivos entrevistados estão se preparando para aprimorar relatórios de sustentabilidade. Já 57% relatam ter implementado um grupo multifuncional de trabalho encarregado de elaborar estratégias ESG para a empresa.

Mais da metade das empresas enxergaram os benefícios da inclusão dos requisitos de sustentabilidade às suas estratégias de negócios e de relatórios aprimorados: 52% testemunharam a atração e retenção de talentos, maior eficiência e retorno sobre investimento (ROI).

Coleta de dados ESG

A pesquisa também revelou que as empresas estão preocupadas em coletar com precisão e integridade dados de sustentabilidade, com 25% citando esse ponto como o maior desafio na elaboração dos relatórios. Todas as empresas se disseram dispostas a investir em novas tecnologias e ferramentas para atender aos requisitos regulatórios futuros.

De acordo com o estudo, 61% das empresas estão preparadas para divulgar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do Escopo 1 (emissões diretas da empresa), ao passo que 76% estão preparadas em publicar as emissões de GEE do Escopo 2 (emissões de consumo de energia da empresa). Enquanto isso, apenas um terço dos entrevistados estão preparados em divulgar as emissões de GEE do Escopo 3 (emissões indiretas da empresa), 86% das empresas relataram desafios ao medir essas emissões.

Confira o Relatório de ação em sustentabilidade: achados da pesquisa sobre divulgação e preparação para ESG .

