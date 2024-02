ESG Insights Consumo de energia é desafio para as big tech

As grandes empresas de tecnologia globais (as big tech ) estão entre os principais integrantes do índice S&P 500 comprometidos com energia renovável. Mas a enorme quantidade de energia usada pelos serviços tecnológicos, em especial seus grandes data centers , causa uma grande demanda por energia que, às vezes, não consegue ser suprida por fontes renováveis, informa o S&P Global Market Intelligence.

À medida que investidores e consumidores se tornam mais interessados em sustentabilidade, os mercados estão recompensando as empresas que tomam medidas para reduzir sua pegada de carbono. O Índice S&P 500 Carbon Efficient, que analisa empresas do S&P 500 com base nos níveis de emissões de carbono por unidade de receita, superou o índice amplo em cerca de 3,5% na última década, com dados de 28 de fevereiro. É o que mostra a tabela abaixo preparada pelo S&P Global Market Intelligence.

A análise incluiu o desempenho teórico anterior ao lançamento do Carbon Efficient Index 2018.

Pegada de carbono das big tech

Há poucas diferenças entre as dez maiores empresas do Índice Carbon Efficient e do S&P 500 geral. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e Alphabet (controladora do Google) estão em ambos os top 10.

Mas, segundo o S&P Global Market Intelligence, essas empresas ainda têm bastante o que cuidar em relação a sua pegada de carbono. Em relatório de setembro de 2019, a Fitch’s Kitson alertou para o risco de os esforços de sustentabilidade das empresas serem diluídos pelo aumento da demanda por tecnologias que consomem muita energia.

Ele apontou para o Google, dizendo que a crescente pegada de data center da empresa provavelmente precisará de mais energia, exigindo que a empresa compre compensações de carbono para manter seu objetivo de permanecer neutro em carbono. Outras empresas também enfrentam desafios.

