Conheça as 11 empresas brasileiras líderes em transparência ambiental

Onze empresas brasileiras estão entre as companhias de referência em transparência ambiental. Estruturado pelo Carbon Disclosure Project (CDP) , o ranking A List é composto por grupos que assumiram compromissos de sustentabilidade.

A pesquisa englobou 23 mil organizações e apenas 396 (1,7%) tiveram nota máxima para integrar o ranking em pelo menos uma das questões: mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas.

Para obter nota A, as empresas precisam divulgar publicamente ações sobre um dos três temas, além de apresentar as melhores iniciativas em estratégia e ações.

América Latina e Brasil representados pelas empresas

A América Latina foi representada por 14 empresas, das quais 11 são brasileiras. Sete delas estão pela primeira vez no grupo: Compass, CPFL Energia, Lojas Renner, M Dias Branco, TIM Brasil, Marfrig e Votorantim Cimentos. Apenas a brasileira Klabin, do setor de papel e celulose, obteve a classificação Triple A, por ter pontuado nota máxima nos três questionários do CDP. É a terceira vez consecutiva que a empresa se destaca. Veja as classificações ao final da matéria.

O grupo de companhias latino-americanas com avaliação máxima representa 0,7% do total de respondentes na região. No total, houve um aumento de oito organizações em 2022, para 14 em 2023.

No Brasil, o sexto país no mundo com o maior número de companhias reportando dados sobre seus desempenhos ambientais, a A List mais que dobrou, passando de cinco integrantes em 2022, para 11. O número representa menos de 1% do total de 1.158 participantes em 2023.

Critérios de avaliação das empresas

As empresas que integram a A List de mudanças climáticas têm, entre outros critérios, metas com base científica para redução de gases de efeito estufa (GEE) e planos de transição alinhados ao limite máximo de 1,5 ºC. Já as reconhecidas no questionário de florestas confirmaram compromissos de redução de desmatamentos, além de ter rastreabilidade da origem de commodities.

Em 2023, passou a ser exigida a verificação de 100% das emissões de escopos 1 e 2 (emissões diretas e indiretas de energia, respectivamente) e 70% de escopo 3 (emissões indiretas na cadeia produtiva). Antes, a verificação obrigatória era de apenas 70% para todos os escopos. Agora também é necessário indicar o engajamento com os fornecedores.

No Brasil, a nota do CDP passou a integrar a pontuação para empresas que querem fazer parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, incentivando brasileiras listadas a melhorarem sua performance.

Conheça as 11 empresas brasileiras que fazem parte do A List nos três critérios analisados.

Mudanças climáticas

Cemex

Companhia Brasileira de Alumínio

Compass Gás & Energia

CPFL Energia

EDP Brasil

Grupo Bimbo

Klabin

Lojas Renner

M Dias Branco

Marfrig

TIM Brasil

Votorantim Cimentos

Florestas

Dexco

Empresas CMPC

Klabin

Segurança hídrica

Klabin

