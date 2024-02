ESG Insights Confira as 100 maiores empresas mais sustentáveis do mundo em 2023

A revista digital de sustentabilidade Sustainability lançou neste mês o ranking Top 100 Companies 2023 , que destaca as melhores trajetórias sustentáveis das 100 maiores empresas do mundo no ano. O objetivo do compilado é mostrar que lucratividade e sustentabilidade podem andar de mãos dadas e inspirar outras empresas.

Dentre as ações das empresas, a lista discorre sobre temas de ESG (em português, meio ambiente, social e governança), cadeia de suprimentos sustentável e redução da emissão de gases de efeito estufa. Outras questões abordadas são diversidade, igualdade e inclusão no ambiente de trabalho, futuro da tecnologia e Inteligência Artificial (IA).

Em primeiro lugar do ranking está a multinacional francesa Schneider Electric , especialista em gestão de energia elétrica e automação. Em segundo lugar está o conglomerado alemão Siemens AG , que atua nas áreas de energia, indústria, infraestrutura e saúde. E em terceiro está a companhia dinamarquesa produtora de turbinas de energia eólica Vestas . Aparecem também outras empresas globais como Unilever , Amazon , Microsoft , Apple , Nestlé , Tesla e Organização das Nações Unidas (ONU) .

O Brasil também está presente no ranking, com o Banco do Brasil em 58º lugar. O caderno destaca os serviços do banco, como atendimentos aos mercados de varejo, atacado e governamental, atendimentos a microempreendedores e participação societária.

As 100 maiores empresas mais sustentáveis do mundo

Veja abaixo as 100 maiores empresas mais sustentáveis do mundo do ranking Top 100 Companies 2023 :

Schneider Electric Siemens Vestas Wind Systems Unilever Stantec Brookfield Renewable Evoqua Water Technologies Brambles Schnitzer Taiwan High Speed Rail Consortium Amazon Microsoft AutoDesk Apple IBM Nestle Deloitte Tesla Accenture Oracle EY Cisco Capgemini Nike Pfizer HP United Nations McKinsey & Co PwC Dell Technologies Walmart Tech Mahindra Salesforce Samsung JP Morgan BCG Hewlett Packard Enterprise Sanofi HSBC KPMG Adidas Intel SAP ABB Morgan Stanley BMW AstraZeneca Merck Toyota Motor Corporation BASF Ericsson VMware Santander AT&T Stellantis Bain & Co Volvo Group Banco do Brasil BAT VISA Barclays Volkswagen BNP Paribas Mastercard Johnson Controls AXA Reckitt Lego Group Mercedes-Benz AG Henkel Puma Orange Societe Generale Xerox Patagonia BD Engie AB InBev Tetra Pak Dassault Systemes BT Entel Kering Radisson Hotel Group Nespresso Marsh MTN Scania Group Rivian EcoLab Kearney Intesa Sanpaolo Iberdrola Orsted Smurfit Kappa McCormick & Company Meta E.ON Alphabet Polestar

Acesse o caderno Top 100 Companies 2023 completo.

Foto: “ File:Schneider Electric factory.jpg ” by Chmee2 is licensed under CC BY-SA 3.0 .

