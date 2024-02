ESG Insights Concessionárias têm baixos índices ambientais

AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta segunda-feira (14), o resultado do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) de 2023 das concessões de rodovias federais. Entre as 19 empresas que participaram este ano voluntariamente, apenas uma alcançou a pontuação necessária para receber a Classe A, a Rota do Oeste.

O IDA acompanha a execução das ações sustentáveis, para avaliar o comprometimento socioambiental e a evolução qualitativa de gestão ambiental nas empresas concessionárias das rodovias federais.

Na análise do desempenho são considerados 13 indicadores:

Política ambiental institucional.

Certificações ambientais.

Preservação da biodiversidade.

Ações sociais e educacionais.

Comunidade afetada em áreas sensíveis.

Mobilidade e acessibilidade.

Gerenciamento e redução de ruídos e emissões atmosféricas.

Uso da água.

Gerenciamento e redução de efluentes.

Gerenciamento e redução de resíduos sólidos.

Eficiência energética.

Infraestrutura resiliente.

Fomento para o desenvolvimento tecnológico na área socioambiental.

A partir desses indicadores, referentes ao desempenho de 2022, as empresas são classificadas conforme a pontuação obtida: Classe A, para quem atinge de 80% a 100% dos pontos possíveis; Classe B, para pontuação entre 60% e 80%; e Classe C, para pontuação abaixo de 60%.

Entre as 19 inscritas, apenas a empresa Concessionária Rota do Oeste S.A. conseguiu pontuar acima de 80% e receber a Classe A. Outras 15 empresas foram classificadas como Classe B, enquanto três empresas receberam a nota Classe C.

Confira abaixo a colocação de cada uma:

Resultado do IDA 2023

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Concessionárias têm baixos índices ambientais; apenas 1 atinge o nível ideal apareceu primeiro em ESG Insights .