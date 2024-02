ESG Insights Como as emoções podem afetar suas decisões de investimento

POR ADRIAN FERNANDEZ-PEREZ, ALEXANDRE GAREL E IVAN INDRIAWAN

Pense na última vez que você comprou algo caro para se sentir melhor depois de uma decepção ou quando se presenteou com um jantar chique e caro depois de alguma conquista.

As emoções têm uma forte influência nas decisões de compra. Com mais frequência do que percebemos, tomamos essas decisões com base em emoções, e não em cálculos e fatos racionais. Está bem documentado que as decisões financeiras também são influenciadas pelas emoções.

Em períodos de mau humor, as pessoas são mais pessimistas sobre as perspectivas das empresas, o que está associado a quedas nos preços do mercado de ações.

Devido à crescente popularidade de bens com forte foco em objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG) , queríamos analisar o papel que as emoções podem desempenhar na determinação da preferência das pessoas por investimentos sustentáveis.

Por que os investidores escolhem investimentos sustentáveis?

Existem várias razões pelas quais as pessoas podem querer investir em bens sustentáveis. Alguns podem ser “sinalização social” – eles gostam de falar sobre como seus investimentos são socialmente responsáveis.

Outra razão pode ser encontrada em como alguém foi criado. A propensão de um indivíduo a investir em bens socialmente responsáveis é influenciada por ter pais que possuem bens semelhantes ou crescer em uma família que valoriza a sustentabilidade ambiental.

O “warm glow effect” (efeito de brilho quente, em português), que é uma sensação boa vivenciada pelo ato de doar, também explica por que os investidores escolhem bens ESG. Os investidores experimentam emoções positivas ao escolher investimentos sustentáveis, independentemente do impacto dos investimentos.

Mas o humor de um investidor influencia na sua preferência por investimentos sustentáveis? Existem várias razões pelas quais as emoções podem afetar onde as pessoas colocam seu dinheiro.

O papel do humor em nossas decisões de investimento

Existem duas teorias concorrentes quando se trata de examinar o papel do humor e do investimento sustentável.

A primeira baseia-se na ideia de que os bens sustentáveis são geralmente menos arriscados. Nesse sentido, bens considerados totalmente, ou em sua maioria sustentáveis, têm se mostrado melhores do que bens menos sustentáveis em crises, pois os investidores os veem como mais confiáveis e com menos riscos estruturais, legais e reputacionais.

Essa teoria também se baseia na ideia de que um humor mais baixo leva a um comportamento mais avesso ao risco. Ou seja, quando alguém está triste, deprimido ou com raiva tende a se tornar mais cauteloso na hora de tomar decisões de investimento e escolher investimentos com menor risco.

Uma segunda e concorrente teoria baseia-se na ideia de que um humor positivo promove comportamentos pró-sociais e maior altruísmo. Investidores com mau humor tendem a se concentrar menos em si mesmos e menos nos outros. Sendo assim, eles têm menos preferência por investimentos sustentáveis.

Investidores mais felizes, por outro lado, podem ser mais altruístas e favorecer investimentos sustentáveis porque beneficiam outros (por exemplo, comunidade, colegas de trabalho e meio ambiente).

Nossa pesquisa testou essas teorias, documentando evidências consistentes com a maior aversão ao risco dos investidores.

Mais especificamente, descobrimos que um humor pior está associado a um maior investimento em ativos sustentáveis. Isso se deve, sem dúvida, a uma maior aversão ao risco, levando os investidores a favorecer investimentos sustentáveis que eles percebem como menos arriscados.

Como identificar fundos sustentáveis e testar o humor dos investidores?

Para identificar fundos sustentáveis versus não sustentáveis, usamos a classificação Morningstar Sustainability . Essa classificação destina-se a ajudar os investidores a entender e gerenciar melhor o risco ESG total em seus investimentos. Uma classificação de sustentabilidade mais alta está associada a um risco ESG mais baixo.

Para capturar a mudança no humor médio das famílias em um determinado mês, usamos uma métrica chamada “início e recuperação” (OR). Essa métrica mede a mudança na porcentagem mensal de indivíduos sazonalmente deprimidos que apresentam sintomas ativamente.

OR mais alto indica um aumento nos casos de depressão sintomática e, portanto, humor mais baixo em média. Para o Hemisfério Norte, a OR é alta no outono (setembro), baixa na primavera (março) e moderada no verão e inverno. Os países do Hemisfério Sul experimentam o mesmo padrão ao contrário.

Comparamos os níveis de OR em relação ao investimento em fundos mútuos de ações sustentáveis em 25 países no período 2018–2021.

Em geral, fundos mútuos com altos índices de sustentabilidade tendem a atrair mais capital, sugerindo que os investidores valorizam investimentos sustentáveis.

Mais importante, no entanto, descobrimos que quando houve um aumento no percentual de indivíduos sazonalmente deprimidos, as entradas de capital em fundos de alta sustentabilidade aumentaram em relação às alternativas de baixa sustentabilidade (um extra de 0,070% ao mês ou 0,84% ao ano).

Para um fundo mútuo médio com um tamanho de US$ 100 milhões, essa entrada de capital adicional equivale a US$ 840.000 por ano.

Essa associação negativa é consistente com uma interpretação de aversão ao risco, apoiando a conclusão de que o humor mais baixo leva a investimentos mais sustentáveis, pois os investidores os percebem como menos arriscados.

Nosso estudo possui uma ressalva. Dadas as características de nossos dados, não podemos testar se o humor dos investidores melhora após investir em fundos sustentáveis. Isso não apenas confirmaria que os investimentos sustentáveis são uma opção mais segura, mas também que investir neles melhorará o humor das pessoas.

Então, a tristeza é boa para o meio ambiente e para a sociedade?

Nossa pesquisa explora uma direção em potencial que poderia explicar a preferência das pessoas por investimentos sustentáveis.

Nossas descobertas sugerem que, quando se trata de investir em fundos mútuos de ações sustentáveis, a aversão ao risco desencadeada por humores negativos foi uma causa mais provável do aumento do investimento do que a felicidade potencial ligada ao seu comportamento pró-social.

Isso não significa que a tristeza seja boa para o meio ambiente ou para a sociedade, mas confirma que os investidores consideram os investimentos sustentáveis uma opção mais segura.

Adrian Fernandez-Perez – Pesquisador Sênior de Finanças, Universidade de Tecnologia de Auckland

Alexandre Garel – Pesquisador em Finanças, Escola de Negócios de Audencia

Ivan Indriawan – Professor Sênior em Finanças, Universidade de Adelaide

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

