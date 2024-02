ESG Insights Como as crianças ajudam a tornar suas famílias mais ecológicas

POR SHAHEEN HOSANY

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU alertou que 2030 é o nosso prazo para reduzir pela metade as emissões globais de carbono para evitar a catástrofe climática. Uma ameaça tão gritante levou a um aumento no ativismo climático da juventude em todo o planeta. Milhões de jovens entraram em ação, saindo da escola e indo para as ruas ou mídias sociais para galvanizar a ação contra a injustiça climática.

É claro que apoiar as crianças a cuidar da natureza desde cedo é vital se quisermos construir um futuro ecologicamente correto. E uma grande parte da aprendizagem ambiental das crianças, ou “socialização”, ocorre pela observação e modelagem de papéis. Aprender a imitar a família, professores, colegas, celebridades ou figuras públicas – e estar exposto à natureza – molda como as crianças crescem e tratarão o meio ambiente.

Como especialistas em marketing e consumo, pesquisamos como crianças e jovens de até 19 anos, de diferentes geografias e gêneros, desenvolvem predisposições para a sustentabilidade por meio da socialização.

Essencialmente, são os pais ou cuidadores que ensinam os filhos a se adequarem às normas e expectativas ambientais da sociedade. Ao transmitir seus próprios valores ou princípios orientadores, eles transmitem suas crenças sobre qual comportamento é “aceitável”. Fundamentalmente, a forma como os pais falam sobre sustentabilidade – seja positiva ou negativa – influencia o modo como as crianças crescem a passam a pensar sobre isso.

Mas não tem a ver apenas com os pais. Se as crianças virem a preocupação genuína daqueles que são seus modelos, ou os esforços para reduzir o desperdício de alimentos, reutilizar sacolas, garrafas e copos e usar transporte com eficiência energética, provavelmente farão o mesmo.

Além disso, apresentar desde cedo às crianças paisagens naturais, como as florestas, as maravilhas da vida selvagem e marinha e os perigos da poluição, as ajuda a apreciar e cuidar do meio ambiente.

Nossa pesquisa também reflete sobre como as crianças transmitem valores adquiridos, crenças, normas, conhecimentos e habilidades de volta para suas famílias – potencialmente alterando o comportamento familiar – por meio do processo de “socialização reversa”.

Se uma criança aprende com seu professor sobre os efeitos nocivos das emissões de CO₂, ela pode pedir às suas famílias que reduzam o uso do carro ou tirem férias ecológicas em destinos próximos e não no exterior. E colocar recipientes para coleta de material reciclável nas escolas pode incentivar as crianças a perguntar aos pais se podem usá-los também em casa.

As marcas estão começando a notar como as crianças estão incentivando seus pais a serem mais verdes, incentivando-os a reciclar, pedalar ou percorrer distâncias curtas e fazer compostagem.

Empresas multinacionais, incluindo Procter and Gamble e H&M , já reconhecem as crianças como os principais impulsionadores da sustentabilidade, tornando-as o foco de campanhas que destacam suas credenciais ambientais.

Impulsionado por cartas de seus principais clientes – crianças – o Grupo Lego tem como objetivo tornar todas as embalagens recicláveis ​​até 2025 e explorar maneiras de construir seus famosos tijolos sem plástico.

Ensinando sustentabilidade

Um dos lugares mais importantes onde as crianças pegam ideias sobre o meio ambiente é na escola. Um documento recente do Departamento de Educação do Reino Unido , sobre tornar a educação mais focada na sustentabilidade, é uma evidência das crescentes preocupações dos governos sobre como as escolas podem ajudar as crianças a se tornarem cidadãos mais verdes.

Mas essas orientações não garantem tudo. Não sabemos se os professores terão tempo suficiente para se envolver com o ensino ambiental extra, dadas as demandas do currículo existente. Além disso, as lições sobre sustentabilidade não são apresentadas em todo o currículo britânico, e crianças com mais de 14 anos podem optar por não participar de disciplinas como geografia e história natural.

Alternativamente, o aprendizado climático pode ser incentivado na tela por meio da realidade virtual – oferecendo a oportunidade de experimentar simulações de mudanças ambientais ou visualizar oceanos cheios de plástico – ou o uso de jogos focados em jardinagem, como Gro Garden , Gro Recycling e Eco Warriors . E, conforme proposta do Departamento de Educação britânico, um Parque Natural de Educação Nacional virtual (permitindo que as crianças carreguem seu progresso no aprendizado sobre biodiversidade em mapas digitais) pode ajudar a reforçar as conexões com a natureza.

É fato que envolver as crianças na sustentabilidade, onde quer que vivam, incentivará práticas ambientais que realimentarão suas famílias, ajudando a criar tradições verdes que podem durar a vida toda.

Shaheen Hosany – Professora de Marketing, Royal Holloway, Londres

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

