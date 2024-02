ESG Insights Cebds promove debate sobre finanças pós-covid

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds) já vinha revisitando suas diretrizes de longo prazo, lançadas em 2012, com a publicação Visão 2050. Agora, com o mundo atingido pela pandemia da covid-19, decidiu revisar a revisão. Surge então a série de webinars ReVisão 2050.

A intenção é propor subsídios para o debate sobre futuros possíveis, com o objetivo de transformar a atual crise em uma oportunidade de acelerar a implementação de uma agenda para o desenvolvimento sustentável de longo prazo.

Na quarta-feira (27), o tema do debate on-line será Finanças , com a presença da diretora geral da Microsoft, Tania Consentino. Para o Cebds, o papel das finanças em 2050 deverá compreender acesso e efetividade, criando as condições essenciais para uma vida próspera e integrada aos limites do planeta.

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

A conversa on-line abordará a atuação e a contribuição do setor empresarial para o futuro das finanças, considerando os aprendizados das crises geradas pela covid-19 no Brasil. Também analisará como as empresas podem atuar com responsabilidade face à pandemia e ao mesmo tempo alcançar a resiliência a longo prazo. O evento acontece das 8h às 9h30.

Outros temas da ReVisão 2050 do Cebds

A série de webinars começou em abril, com o tema Água, Saneamento e Saúde Pública . Na primeira quinzena de maio, foi a vez de abordar Pessoas . Os eventos passados estão disponíveis para visualização no canal do Cebds no YouTube .

Em 24 de junho, o tema será Energia . Nesse webinar serão discutidos o cenário e os desafios pós pandemia do coronavírus para a pauta energética. Em julho será a vez de Biodiversidade e Florestas (dia 8) e de Economia Circular , no dia 22, que discutirá novos hábitos de consumo pós-pandemia e seus impactos para o planeta. A série se encerra em agosto com a discussão sobre Cidades , no dia 8 de agosto.

Veja mais detalhes no site do Cebds .



ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Cebds promove debate sobre finanças pós-covid apareceu primeiro em ESG Insights .