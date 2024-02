ESG Insights Cebds lança guia de comunicação ESG com mercado e investidores

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds) anuncia a disponibilização de um novo guia sobre comunicação ESG para empresas. O Caderno de comunicação da agenda ESG com o mercado e investidores tem como proposta ajudar as organizações a comunicarem suas estratégias de sustentabilidade. O objetivo é que elas aprendam como lidar com os desafios que exigem mudanças na mentalidade e na postura dos negócios.

O lançamento ocorreu durante a 11ª edição do Congresso Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, no dia 18/10. O evento marcou as discussões da agenda ESG e contou com a presença de autoridades e figuras importantes da área. O guia foi elaborado pelo Cebds, em conjunto com a consultoria de reputação Makemake e com o apoio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri).

Segundo a entidade, a publicação responde a uma demanda crescente pela busca da pauta ESG por investidores, que desejam, cada vez mais, aplicar seus recursos em empresas que gerem impactos socioambientais positivos.

Novo guia ESG é complemento das publicações anteriores do Cebds

O Cebds é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável nas empresas que atuam em território nacional, trabalhando junto a governos, academia e sociedade civil. É representante no Brasil da rede do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Em 2009, a instituição lançou o Guia de comunicação e sustentabilidade , a fim de explorar a temática e auxiliar na construção de um novo modelo de desenvolvimento pelas empresas.

Já em 2020, uma versão mais atualizada do conteúdo foi divulgada, tratando de temas como o fortalecimento de vínculos de confiança e a importância da sustentabilidade para o progresso das empresas a longo prazo e para o fortalecimento de suas reputações. No documento foram adicionados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, e questões de diversidade.

Confira o novo material na íntegra.

