Cebds lança estudo que avalia relatórios de sustentabilidade

Novo estudo do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds) reforça importância da transparência dos relatórios de sustentabilidade das empresas. O Reporting Matters Brasil foi lançado nesta terça-feira (30/1), em parceria com o Grupo Report, consultoria de sustentabilidade e ESG.

O objetivo é melhorar a efetividade dos relatórios de sustentabilidade das empresas. Para isso, foram analisados materiais de 77 empresas de diversos setores da economia com atuação no país, referentes ao ano de 2022.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são pautas prioritárias nas empresas

Ao todo, 16 critérios foram avaliados para a pesquisa. Entre eles estão materialidade, engajamento de stakeholders, verificação externa, metas e compromissos, implementação e controles e impacto. Os 10 relatórios com pontuações mais elevadas foram, em ordem alfabética:

Ambev.

Arezzo.

Boticário.

CBA.

Eneva.

GPA.

Itaú.

Natura.

Petrobras.

Suzano.

De acordo com o levantamento, 63% dos relatórios analisados apresentam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritários da empresa, mas somente 10% definiram metas claras ligadas aos ODS.

Além disso, 74% dos relatórios receberam auditoria externa (de uma parte ou de todo o relatório); 58% possuem compromisso Net Zero (de reduzir as emissões de gases do efeito estufa) até 2050; 45% responderam seus indicadores em conformidade com as normas GRI e 24% informaram relatar com base nas normas GRI.

Determinação da CVM auxilia na transparência e eficácia dos relatórios

Em outubro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou uma resolução que obriga as companhias de capital aberto a publicarem relatórios a partir de 2026.

A medida surgiu de uma demanda por práticas mais transparentes e sustentáveis por parte das empresas, de modo que estejam de acordo com a agenda ESG e suas emergências socioambientais. O crescimento significativo de regulamentações e iniciativas voluntárias em todo o mundo tem colocado esses documentos em evidência.

Confira o estudo na íntegra aqui.

