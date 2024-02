ESG Insights Cadeia de suprimentos é obstáculo ao ESG

POR TINGLONG DAI E CHRISTOPHER S. TANG

Se você possui ações, é provável que já tenha ouvido o termo ESG. Significa meio ambiente, social e governança, e é uma forma de diferenciar os líderes corporativos que levam a sustentabilidade – incluindo as mudanças climáticas – e a responsabilidade social a sério, e punir aqueles que não o fazem.

Menos de duas décadas depois que um relatório da ONU chamou a atenção para o conceito, os investimentos ESG evoluíram para uma indústria de US$ 35 trilhões (cerca de R$ 190 trilhões). Profissionais que supervisionam um terço do total de ativos dos EUA sob gestão disseram que usaram os critérios ESG em 2020. Em 2025, os ativos globais administrados em carteiras rotuladas como ESG devem chegar a US$ 53 trilhões (R$ 288 trilhões).

Esses investimentos ganharam impulso em parte porque atendem ao desejo crescente dos investidores de ter um impacto positivo na sociedade. Ao quantificar as ações e resultados de uma empresa em questões ambientais, sociais e de governança, as medidas ESG oferecem aos investidores uma maneira de tomar decisões comerciais informadas.

No entanto, a confiança dos investidores em fundos ESG pode ser perdida. Como estudiosos da área de gestão da cadeia de suprimentos e operações sustentáveis , vemos uma grande falha em como as agências de classificação, como Bloomberg, MSCI e Sustainalytics, medem o risco ESG das empresas: o desempenho de suas cadeias de suprimentos.

O problema de ignorar cadeias de suprimentos

As operações de quase todas as empresas são apoiadas por cadeias de suprimentos globais formadas por trabalhadores, informações e recursos. Para medir com precisão os riscos ESG de uma empresa, as operações de ponta a ponta de sua cadeia de suprimentos devem ser consideradas.

Nossa análise recente das medidas ESG mostra que a maioria das agências de classificação ESG não mede o desempenho ESG das empresas sob a ótica das cadeias de suprimentos globais que apoiam suas operações.

Por exemplo, a medida ESG da Bloomberg lista “cadeia de suprimentos” como um item sob o pilar “S” (social). Por essa medida, as cadeias de suprimentos são tratadas separadamente de outros itens, como emissões de carbono, efeitos das mudanças climáticas, poluentes e direitos humanos. Isso significa que todos esses itens, se não forem capturados na métrica ambígua da “cadeia de suprimentos”, refletem as próprias ações de cada empresa, mas não de seus parceiros da cadeia de suprimentos.

Mesmo quando as empresas coletam o desempenho de seus fornecedores, “relatórios seletivos” podem surgir porque não há um padrão de relatório unificado. Um estudo recente descobriu que as empresas tendem a citar fornecedores ambientalmente responsáveis e ocultar fornecedores “ruins”, efetivamente “limpando o verde” de sua cadeia de suprimentos.

As emissões de carbono são outro exemplo. Muitas empresas, como a Timberland, têm obtido grande sucesso na redução das emissões de suas próprias operações. Ainda assim, as emissões de seus parceiros e clientes da cadeia de suprimentos, conhecidas como “emissões do Escopo 3”, podem permanecer altas. As agências de classificação ESG não puderam incluir adequadamente as emissões do Escopo 3 devido à falta de dados: apenas 19% das empresas na indústria de manufatura e 22% na indústria de serviços divulgam esses dados.

De forma mais ampla, sem levar em conta toda a cadeia de suprimentos de uma empresa, as medidas ESG não refletem as redes globais das quais as grandes e pequenas empresas de hoje dependem para suas operações diárias.

Amazon e o problema do fornecedor terceirizado

A Amazon, por exemplo, está entre as opções preferidas dos fundos ESG. Como uma empresa maior que o Walmart em termos de vendas anuais, a Amazon relatou emissões relativas a entregas que são apenas 1/7 das do Walmart. Mas quando os pesquisadores de dois grupos de defesa analisaram dados públicos sobre as importações, eles descobriram que apenas cerca de 15% das remessas marítimas da Amazon podiam ser rastreadas.

Além disso, os números da Amazon não refletem as emissões geradas por seus muitos vendedores terceirizados e seus fornecedores que operam fora dos Estados Unidos. Essa diferença é importante: enquanto a cadeia de suprimentos do Walmart depende de uma estratégia de compras centralizada, a cadeia de suprimentos da Amazon é altamente descentralizada – uma grande porcentagem de sua receita vem de fornecedores terceirizados, cerca de 40% dos quais vendem diretamente da China, o que complica ainda mais o rastreamento e a geração de relatórios de emissões.

Outra métrica ESG importante diz respeito à proteção do consumidor. A Amazon se orgulha de ser a “empresa mais centrada no cliente da Terra”. No entanto, quando seus clientes foram prejudicados por produtos vendidos por terceiros em sua plataforma, a Amazon argumentou que não deveria ser responsabilizada pelos danos, porque funciona como um “mercado on-line” combinando compradores e vendedores. Os vendedores externos da Amazon muitas vezes não estão sujeitos à jurisdição dos EUA, portanto não podem ser responsabilizados.

Ainda assim, as principais agências de classificação ESG não parecem refletir a implicação da cadeia de suprimentos na proteção do cliente ao medir o desempenho da cadeia de suprimentos da Amazon.

Por exemplo, em 2020, a MSCI, a maior agência de classificação ESG, elevou a classificação ESG da Amazon de BB para BBB, refletindo sua força em áreas como governança corporativa e segurança de dados, apesar do risco de responsabilidade do consumidor.

Essas lacunas também preocupam as classificações de empresas como 3M, ExxonMobil e Tesla.

Pressão vinda de outros países

Atualmente não há um padrão de relatório unificado, portanto, diferentes empresas podem escolher certas medidas de desempenho ESG para relatar para impulsionar sua sustentabilidade e classificações sociais.

Para melhorar a consistência, a próxima etapa seria as agências de classificação ESG redesenharem sua metodologia para levar em consideração o que pode ser ambientalmente prejudicial e operações antiéticas em toda a cadeia de suprimentos global. As agências de classificação ESG podem, por exemplo, criar incentivos para que as empresas coletem e divulguem as atividades de seus parceiros da cadeia de suprimentos, como as emissões do Escopo 3.

Em junho de 2021, o Parlamento alemão aprovou a Lei de Due Diligence da Cadeia de Suprimentos, que entrará em vigor em 2023. De acordo com essa nova lei, grandes empresas com sede na Alemanha serão responsáveis por questões sociais e ambientais decorrentes de suas redes globais de cadeia de suprimentos.

Isso inclui proibições de trabalho infantil e trabalho forçado e atenção à saúde e segurança ocupacional em toda a cadeia de suprimentos. Quem infringir a lei terá de pagar multa de até 2% do faturamento anual.

O novo Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da União Europeia, que entrou em vigor em março de 2021, aumenta a pressão de uma maneira diferente. Exige que os fundos detalhem como integram as características ESG em suas decisões de investimento. Isso levou alguns gestores de recursos a abandonar a frase “integrado a ESG” de alguns de seus ativos, informou a Bloomberg.

Sem leis semelhantes nos EUA, acreditamos que as agências de classificação ESG poderiam preencher uma lacuna importante. Para ter certeza, pesquisar o desempenho ESG de toda a cadeia de suprimentos de uma empresa é muito mais complexo. No entanto, ao vincular todas as dimensões ESG às operações de ponta a ponta da cadeia de suprimentos de uma empresa, as agências de classificação podem estimular os líderes corporativos a serem responsáveis por ações em suas cadeias de suprimentos que, de outra forma, seriam mantidas no escuro.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

ESG Insights: conheça mais sobre o site e assine a nossa newsletter gratuita .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Cadeia de suprimentos é obstáculo ao ESG apareceu primeiro em ESG Insights .