ESG Insights Brasil, China e EUA apresentam maior risco de mudanças climáticas

China, Estados Unidos, Brasil, Paquistão, Índia e Indonésia são os países que possuem maior risco de sofrer consequências das mudanças climáticas. O ranking Risco Climático Interno Bruto , realizado pela empresa consultora de análise de riscos climáticos The Cross Depende n cy Iniative (XDI) , projeta para o ano de 2050 os níveis de mudanças climáticas de mais de 2.600 territórios ao redor do mundo.

O estudo calcula quais estados e províncias mais sofreram, e têm chances de sofrer, danos ao meio ambiente de 1990 a 2050. As projeções levam em consideração danos ocasionados por mudanças climáticas como inundações, incêndios florestais e aumento do nível do mar. De acordo com a XDI, o ranking constata a importância de precificar o risco climático nos mercados financeiros.

Os resultados mostram que as principais províncias da China, como Jiangsu, Guangdong e Xangai, e estados dos Estados Unidos, como Flórida, Califórnia e Texas, serão as regiões mais atingidas pelas mudanças climáticas. Lugares de outros países com alta atividade econômica também estão entre os mais atingidos como São Paulo, no Brasil, Punjab, no Paquistão, e Biar, na Índia.

Confira os principais achados do estudo:

A maioria dos danos é causada globalmente por inundações fluviais e superficiais ou inundações combinadas com as que ocorrem na costa do país.

São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná são os estados brasileiros que aparecem entre os 100 territórios que possuem maiores riscos climáticos.

Mais da metade das províncias no top 50 estão na China. Duas das maiores economias chinesas – Jiangsu e Shandong – lideram em primeiro e segundo lugar.

Atrás da China, os Estados Unidos possuem os estados de maior risco: são 18 nos 100 primeiros. A Flórida é o estado com a classificação mais alta, seguida pela Califórnia e pelo Texas.

China, Índia e Estados Unidos representam mais da metade dos estados e províncias entre os 100 primeiros.

Outros centros econômicos altamente desenvolvidos no top 100 incluem São Paulo, Buenos Aires (Argentina), Jacarta (Indonésia), Pequim (China), Ho Chi Minh (Vietnã), Taiwan e Mumbai (Índia).

O Sudeste Asiático experimenta a maior escalada de danos de 1990 a 2050.

Acesse o ranking Risco Climático Interno Bruto .

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Brasil, China e EUA apresentam maior risco de mudanças climáticas apareceu primeiro em ESG Insights .