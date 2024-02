ESG Insights B3 exclui Gol de todos os seus índices

Nesta segunda-feira (29/1), a B3 anunciou que excluirá as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A de todos os seus índices. A decisão ocorreu devido ao pedido de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos.

A Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL. Sua participação será redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com ajuste nos redutores.

Ações da Gol despencam

O comunicado foi emitido pela B3 após as ações da companhia despencarem 33% nesta segunda-feira (29/1). terminando o dia com cotação de R$ 3,39. A GOLL4 segue negociada normalmente, mas passa a ser listada na B3 sob o título de “outras condições” a partir do pregão de 30/1.

Ações da GOL continuam a ser negociadas Marcelo Camargo/Agência Brasil

