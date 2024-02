ESG Insights B3 exclui Braskem do Índice de Sustentabilidade Empresarial

A B3 comunica que as ações da Braskem deixarão de integrar a carteira de seu Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa de valores de São Paulo (ISE B3). A decisão entra em vigor a partir de sexta-feira (8/12) e é uma resposta à situação de emergência decretada pela Prefeitura de Maceió diante do risco de colapso de uma mina de sal-gema da empresa petroquímica, no bairro do Mutange.

A participação da Braskem no ISE B3 será redistribuída proporcionalmente aos demais ativos integrantes da carteira, e será efetuado um ajuste no redutor do índice.

Segundo a B3, em função da situação de emergência decretada pela Prefeitura, a B3 iniciou em 1/12 um estudo da situação, tendo como base o Plano de Resposta a Eventos ESG relacionados ao ISE B3 .

A decisão considerou os quatro pilares divulgados no Plano de Resposta: 1.O impacto ESG da Crise, 2. Gestão da Crise pela Companhia, 3. Impacto de imagem da crise na Companhia e 4. Resposta da companhia à crise.

Em comunicado à imprensa, a B3 informa que “a decisão não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto na metodologia do ISE B3”. O documento estabelece a exclusão de ativos que “se envolvam em incidentes que os tornem incompatíveis com os objetivos do ISE B3, conforme critérios estabelecidos na política de gestão de riscos do índice”.

Afundamento

A Defesa Civil de Maceió divulgou nota na noite desta segunda-feira (4) informando que houve leve aceleração na velocidade vertical de afundamento do solo acima da mina nº 18 da Braskem.

O deslocamento vertical acumulado da mina n° 18 é de 1,80 metro e a velocidade vertical é de 0,26 cm por hora, apresentando um movimento de 6,3 cm nas últimas 24 horas.

Com informações da Agência Brasil .

Foto: Gésio Passos/Agência Brasil

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post B3 exclui Braskem do Índice de Sustentabilidade Empresarial apareceu primeiro em ESG Insights .