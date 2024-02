ESG Insights ABNT lança recomendações sobre neutralidade de carbono na COP27

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou nesta quarta-feira (16), durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito, a primeira Prática Recomendada para a demonstração de neutralidade de carbono, a ABNT PR 2060.

O anúncio foi realizado no estande Amazônia Legal pela secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), Mauren Lazzaretti.

O documento traz requisitos a serem cumpridos por qualquer empresa ou entidade que busque demonstrar neutralidade de carbono por meio da quantificação, redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de um objeto exclusivamente identificado.

Segundo a ABNT, a PR 2060 foi baseada em um documento do Organismo Nacional de Normalização Britânico (BSI) e modificado com novos conceitos, alinhados às normas internacionais ISO relacionadas ao tema de redução de emissões dos gases de efeito estufa.

“O documento apresenta determinação clara de carbono neutro e um meio crível de determinar e demonstrar a neutralidade. A Prática Recomendada também incentiva as empresas e entidades a trabalhar em direção à redução das emissões de gases de efeito estufa e a alcançar reduções genuínas nessas emissões. Seu uso incentiva mudanças reais de comportamento, ajudando a impulsionar a sociedade para uma economia de baixo carbono”, afirmou o presidente da ABNT, Mario William Esper, em comunicado à imprensa.

A ABNT PR 2060 estabelece um Plano de Neutralidade e estabelece os passos que as empresas devem seguir para isso, como a definição do objeto das emissões de GEE, a quantificação da pegada de carbono e a declaração de compromisso com a neutralidade de carbono.

A Prática Recomendada ABNT PR 2060 foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental do ABNT/CB-038, e está disponível no ABNT Catálogo .

