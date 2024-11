Adotar algumas estratégias ajuda a aproveitar as promoções da Black Friday sem preocupação (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) 4 dicas para aproveitar melhor a Black Friday

Embora inspirada pelos americanos, a Black Friday no Brasil possui algumas particularidades, a exemplo da significativa movimentação do e-commerce neste período, seja para aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, livros, móveis, entre outros. Ademais, inúmeras marcas apostam no “Black November”, que consiste em propagar diversas promoções ao longo do mês, com o intuito de criar um buzz em torno das ofertas e despertar oportunidades de venda.

Pensando nisso, Nícolas Nascimento, CSO da Social Digital Commerce (empresa de Full Digital Commerce), lista 4 dicas essenciais para aproveitar a data da melhor forma possível. Confira!

1. Cheque a confiabilidade do site

Inúmeros golpistas copiam o visual das lojas, a fim de confundir o consumidor e, com isso, levá-lo ao golpe. Neste sentido, é fundamental confirmar a URL oficial da empresa e, sobretudo, evitar acessar links disponíveis a partir de SMS, e-mails ou redes sociais, por exemplo.

Além de digitar o endereço do site do fornecedor diretamente no navegador, busque os selos de segurança como o famoso cadeado – certificado SSL (Secure Sockets Layer) – localizado no lado esquerdo da URL. Trata-se de um padrão global em tecnologia de segurança que garante a credibilidade do link. Há também os selos de loja segura ou blindada, que validam as transações da companhia.

2 . Monitore os preços

O monitoramento de preços durante a Black Friday exige atenção especial e facilita no reconhecimento de ofertas realmente vantajosas. Inclusive, atualmente existem diversos sites que mapeiam os custos dos produtos com comparativos da variação ao longo do tempo.

Em resumo, evite cair em ofertas que consistem na famosa “metade do dobro”. Com o intuito de evitar surpresas desagradáveis, o especialista orienta uma pesquisa prévia ao período de promoções dos produtos desejados, isto é, estabeleça uma referência de preço.

3. Fique atento aos cupons de desconto e cashbacks

Inúmeras marcas oferecem diversos cupons de desconto e cashbacks, visando oferecer uma economia ainda maior para os consumidores que buscam promoções constantes e variadas ao longo do Black November . Essas campanhas são comumente divulgadas na loja oficial da empresa, em lives e ações específicas realizadas por influenciadores, por exemplo.

Portanto, fiquem atentos aos cupons promocionais relevantes disponíveis e avalie o cashback como promoção, afinal nem todo desconto está restritamente no valor do produto, mas no cashback agressivo que você terá como retorno. Essa prática se tornou popular entre os varejistas e será muito explorada pelas marcas neste ano.

4. Preste atenção no prazo de entrega

Diante do volume excessivo de mercadorias transportadas na Black Friday, as empresas tendem a prolongar o prazo de entrega, a fim de evitar intercorrências logísticas. Logo, caso haja uma certa urgência para o recebimento do pedido, seja para presentear alguém especial ou utilizar em uma ocasião específica, atenção ao prazo de entrega na hora de concluir a compra. Sempre considere um possível atraso e, se for algo mais urgente, opte por lojas que disponibilizam funcionalidades como o “Clique e Retire”, a fim de tranquilizá-lo e garantir que o produto esteja em mãos a tempo.

Por Beatriz Magalhães