Estratégias aumentam as vendas dos lojistas durante a Black Friday (Imagem: Fox_Ana | Shutterstock) 9 dicas para aumentar as vendas na Black Friday

A Black Friday é um dos eventos mais esperados, tanto pelo comércio quanto pelos consumidores brasileiros – ansiosos para aproveitar grandes descontos –, e se tornou sinônimo de ofertas atraentes. Enquanto a busca por preços mais baixos continua a ser o maior apelo, o estudo “Quem está comprando”, da MindMiners (plataforma de pesquisa de mercado digital), revela que 42% dos consumidores acreditam na veracidade das promoções, evidenciando um aumento na confiança nas ofertas, mesmo com a expectativa de descontos expressivos.

Diante desse cenário de credibilidade crescente, especialistas indicam 9 estratégias para impulsionar as vendas dos lojistas no período. Confira!

1 . Coloque o cliente ideal no centro de suas estratégias

Identificar e concentrar-se no cliente ideal é uma estratégia essencial, já que ele se torna o ponto central do negócio , promovendo maior engajamento com a marca, atraindo novos compradores e impulsionando as vendas. O especialista em negócios e inovação e presidente da Editora Brasport, Antonio Muniz, ressalta a importância de direcionar os esforços ao público certo.

“O marketing sugere definir uma persona, que servirá como referência para criar anúncios e conteúdos voltados para esse perfil. Contudo, é fundamental entender que os consumidores não são todos iguais; é necessário identificar quem são os compradores ideais e como entregar valor adequadamente para eles. Em outras palavras, é indispensável colocar a pessoa certa no centro das suas ações”, afirma.

2 . Estude as oportunidades

A pesquisa da MindMiners mostra que 63% dos consumidores preferem realizar suas compras online, destacando o e-commerce como o canal preferido durante a Black Friday. Apesar disso, 37% ainda optam pelas lojas físicas, 14% consideram fazer compras por meio de redes sociais e 8% planejam utilizar vendas diretas. Isso demonstra a necessidade de investir em múltiplos canais de venda, otimizando tanto a experiência digital quanto a física.

“Ou seja, para maximizar o alcance, os comerciantes devem garantir que suas plataformas online estejam bem preparadas para lidar com o aumento de tráfego e oferecer uma navegação simplificada. Além disso, é crucial integrar estratégias de omnichannel para que os clientes tenham uma experiência fluida, independentemente de onde optem por comprar”, afirma o especialista.

Ainda conforme Antonio Muniz, vice-presidente de estratégia e crescimento da Coretava, é importante pensar além do cashback. “Da mesma forma, investir em uma estratégia de loyalty robusta, que vá além do cashback , é essencial para aumentar a retenção e fortalecer a relação com os clientes, proporcionando valor contínuo em cada ponto de contato”, declara.

3 . Aproveite as redes sociais e o marketing de influência

As redes sociais, embora não sejam o principal canal de compras, desempenham um papel importante na influência sobre os consumidores. Segundo a pesquisa “Quem te Influencia?”, 53% dos entrevistados confiam nas recomendações de influenciadores, e 6 em cada 10 seguidores já compraram produtos com base nessas indicações.

Diante desse cenário, muitos executivos têm se tornado influenciadores, utilizando as redes sociais para além do ambiente corporativo, compartilhando aspectos de suas rotinas pessoais e humanizando suas imagens. Essa estratégia tem se mostrado eficiente na aproximação com o público.

“Executivos que desejam usar as redes sociais como parte de sua estratégia de branding devem priorizar a autenticidade e a consistência. Mostrar o dia a dia real da rotina empresarial, com seus altos e baixos, é essencial para criar uma conexão genuína com os seguidores”, menciona a especialista em marca pessoal e redes sociais, CEO da Branding Digital, Brenda Lezie.

4. Utilize os leilões de produtos

Uma estratégia criativa é a realização de leilões online, que não só aumentam o envolvimento dos consumidores, como também criam um senso de urgência. Esse tipo de ação pode ser uma ótima maneira de liquidar estoques ou promover produtos exclusivos, tornando a experiência de compra mais dinâmica e interativa.

“Houve um aumento notável no interesse por itens leiloados, especialmente aqueles autografados ou de maior valor, como eletrodomésticos, máquinas de lavar, entre outros relacionados à decoração de apartamentos”, conta o especialista em leilão e CEO da Kwara (plataforma que facilita a venda de bens e ativos), Thiago da Mata.

Segundo ele, a internet tornou os leilões mais acessíveis. “Acredita-se que a presença online tenha desmistificado a percepção de que leilões eram complicados, acessíveis apenas para alguns grupos específicos ou reservados para aqueles com alto poder aquisitivo, e ideias semelhantes”, enfatiza.

5 . Invista na personalização com o auxílio da tecnologia

Segundo dados da Epsilon, 80% dos consumidores têm maior predisposição para comprar de empresas que proporcionam experiências personalizadas. Dados do McKinsey reforçam essa tendência ao indicar que cerca de 78% dos consumidores estão mais inclinados a realizar compras recorrentes de marcas que entregam conteúdo altamente customizado.

Para Fellipe Guimarães, especialista em negócios digitais da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital, os negócios precisam adotar uma abordagem cada vez mais holística para conhecer seus clientes.

“A forma de vender está em constante transformação, impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do público-alvo. Por isso, é essencial que as empresas não se limitem apenas ao monitoramento das ações dos usuários, mas também invistam em entender profundamente o que eles pensam, sentem e desejam. Somente assim é possível criar experiências verdadeiramente personalizadas e construir relacionamentos duradouros”, ressalta.

6 . Crie uma experiência de compra simplificada

Facilitar o processo de compra é fundamental. Segundo dados da Rossman Media (agência de marketing), 70% dos consumidores abandonam suas compras devido a dificuldades na navegação ou no checkout. Investir em um sistema de pagamento rápido, como o PIX, e em opções como a Jornada Sem Redirecionamento (JSR) pode reduzir significativamente o abandono de carrinhos e aumentar a taxa de conversão.

“Com a JSR e o PIX por aproximação, o mercado espera um impacto direto nas taxas de conversão e aumento das vendas durante a Black Friday, uma vez que o novo método deve reduzir a taxa de abandono de carrinhos, um dos grandes desafios enfrentados pelos lojistas”, comenta o especialista e diretor de negócios da Lina Open X ( startup que apoia instituições financeiras em suas necessidades), Murilo Rabusky.

Chatbots baseados em IA conseguem fornecer respostas mais precisas e relevantes (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

7 . Use a inteligência artificial para otimizar o atendimento

Um estudo da Chatbot Magazine revela que 69% dos consumidores preferem chatbots pela sua capacidade de fornecer respostas rápidas a perguntas simples, destacando a importância da agilidade no serviço automatizado. Além disso, segundo dados da Gartner (empresa de consultoria que atua no mercado de TI), até 2027, 25% das empresas usarão IA para todas as suas interações com os usuários, refletindo a adoção crescente dessas tecnologias no setor.

Conforme o especialista em tecnologias emergentes, dados, inovação e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Kenneth Corrêa, uma das principais mudanças trazidas por esses sistemas é a capacidade de compreender nuances da linguagem e interpretar o contexto de cada conversa.

“Diferentemente dos chatbots tradicionais, que seguem árvores de decisão pré-programadas, os chatbots baseados em IA conseguem fornecer respostas mais precisas e relevantes, resultando em uma experiência de atendimento mais fluida”, afirma.

8 . Ofereça seguro para produtos e serviços

Não é só porque a compra de um produto/serviço está sendo realizada na Black Friday que o mesmo não necessite de um seguro. Os bens de alto valor são itens que possuem um valor financeiro significativo e, geralmente, uma importância emocional elevada.

“A capacidade de oferecer proteção para o consumidor é o mais importante, cobrindo eventos inesperados como acidentes, roubos ou desastres naturais que podem causar dificuldades. Além disso, também proporciona tranquilidade, permitindo que o comprador consiga se concentrar em outros quesitos, sabendo que está protegido contra os imprevistos”, destaca a especialista em seguros e cofundadora da multinacional Vitae Group Insurance, Julia Queiroz Primo.

9 . Entenda o poder do networking entre os compradores

No ambiente digital de hoje, as interações entre consumidores têm um papel vital no processo de compra, e o networking entre compradores é uma ferramenta poderosa. Quando as pessoas compartilham suas avaliações pós-compra, elas não apenas fornecem feedback , mas também geram dados valiosos que influenciam diretamente as decisões de outros consumidores.

O levantamento da MindMiners revela que 43% dos consumidores, especialmente as mulheres, participam regularmente desse tipo de interação, deixando evidente como essas avaliações moldam percepções de marca e confiança em produtos. Esse compartilhamento de informações cria uma rede orgânica de recomendações, essencial para o sucesso de qualquer negócio.

O impacto dessas opiniões não se limita apenas às plataformas de e-commerce; ele se estende para redes sociais e grupos de discussão, ampliando o alcance do boca a boca digital. Quando os consumidores interagem e compartilham suas experiências de forma autêntica, formam-se comunidades de confiança nas quais a troca de conhecimento gera um ciclo de influência positiva.

Empresas que incentivam esse tipo de networking entre seus clientes podem aumentar o engajamento e, consequentemente, impulsionar suas vendas, aproveitando o poder das recomendações e das conexões pessoais.

“Hoje, as oportunidades de negócio não vêm apenas da inovação, mas das pessoas com quem você se relaciona. O networking é o novo ativo do empreendedor. O networking é uma via de mão dupla. Não é apenas sobre o que você pode ganhar, mas também sobre o que você pode oferecer. Essa troca é o que gera confiança e resultados duradouros”, conclui o especialista em networking , autor do livro ‘A Vida é uma Resenha’ e CEO do Resenha, Gabriel Khawali.

Por Letícia Carvalho