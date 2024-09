Construir uma carreira envolve planejamento, metas claras e aprendizado contínuo (Imagem: eamesBot | Shutterstock) 6 dicas para escolher a carreira certa

Construir uma carreira de sucesso é um processo que vai além de simplesmente ter um emprego. Trata-se de investir no próprio desenvolvimento ao longo dos anos. Requer planejamento, metas claras e a busca constante por aprendizado, seja por meio de cursos, experiência prática ou networking . Visto esse longo processo de construção, para que ele não se torne desgastante, é importante optar por uma carreira que esteja alinhada com os seus talentos e objetivos. Abaixo, confira dicas de como realizar a escolha certa:

1. Avalie seus interesses e paixões

Comece refletindo sobre o que realmente desperta seu interesse. Escolher uma carreira alinhada às suas paixões pode trazer mais satisfação no longo prazo. Liste atividades de que você gosta e veja como elas podem se conectar a áreas profissionais, garantindo que o trabalho não seja apenas uma obrigação.

2. Conheça suas habilidades e pontos fortes

Identifique suas competências e aptidões naturais. Cada carreira exige um conjunto específico de habilidades, e entender no que você é bom ajuda a direcionar a escolha. Faça testes de aptidão e peça feedback de colegas ou professores para ter uma visão clara sobre suas forças.

“O autoconhecimento é o caminho para percorrer a própria história em busca de suas habilidades. Na sua história, houve momentos em que você se conectou com seus dons e talentos, e você precisa se lembrar desses momentos e validá-los numa sociedade que não os validou”, aconselha Rita Monte, fundadora da Escola de Mulheres Criadoras, terapeuta e educadora somática para mulheres.

3. Pesquise sobre o mercado de trabalho

Antes de tomar uma decisão, é fundamental entender as oportunidades e os desafios das carreiras consideradas. Pesquise sobre a demanda por profissionais na área, bem como sobre as tendências de crescimento e salários. Escolher uma profissão com boas perspectivas pode garantir estabilidade e sucesso.

4. Considere seus valores e estilos de vida

Pense sobre o tipo de vida que você deseja levar e como a carreira escolhida pode se encaixar nisso. Se valoriza equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, prefira áreas com jornadas mais flexíveis. Seus valores, como contribuir para a sociedade ou trabalhar com inovação, também devem influenciar essa escolha.

5. Converse com profissionais da área

O networking é uma excelente forma de entender melhor o dia a dia das pessoas que já trabalham na área, como os desafios, os benefícios e as conquistas. Além disso, configura uma maneira de deixar o seu nome em destaque. “Participar de eventos, utilizar plataformas on-line e manter contato com profissionais da área são estratégias que podem abrir portas para grandes oportunidades”, explica Gabriel Gatto, especialista em RH.

6. Esteja aberto a mudar e a experimentar

A escolha da carreira não precisa ser definitiva. Se você tiver dúvidas, explore diferentes opções por meio de estágios, projetos ou cursos. Às vezes, só a prática pode confirmar se aquela é a escolha certa. E se precisar ajustar o rumo ao longo do caminho, isso faz parte do processo de crescimento profissional.