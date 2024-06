Alguns cuidados podem te ajudar a se destacar nas entrevistas em grupo (Imagem: fizkes | Shutterstock) 5 dicas para se destacar nas entrevistas em grupo

As entrevistas em grupo representam um formato de seleção em que diversos candidatos são avaliados simultaneamente para determinada vaga de emprego. Nesse modelo, os vários participantes são agrupados em um mesmo espaço e submetidos a uma série de atividades e discussões, tudo sob observação dos recrutadores.

Esse tipo de dinâmica possibilita que as empresas, além de analisarem as habilidades individuais dos candidatos, avaliem a capacidade de trabalho em equipe, bem como de comunicação e liderança. Para te ajudar a se destacar nesse momento tão importante, confira as dicas a seguir!

1. Mostre sua capacidade de liderança

Ao participar de atividades em grupo, mostre habilidades de coordenação e motive os membros da equipe. Além disso, escute atentamente os outros participantes e apoie o trabalho de todos.

2. Seja proativo

Demonstre interesse genuíno pelas atividades propostas e pela interação com os outros participantes. Além disso, seja proativo, contribuindo com ideias e soluções, bem como participando ativamente de discussões e debates.

3. Destaque suas habilidades

Identifique e destaque as habilidades pertinentes para as atividades em grupo e para o cargo em questão. Demonstre como suas capacidades podem agregar valor à equipe e contribuir para o sucesso da empresa.

4. Mantenha uma boa comunicação

Comunique-se de forma clara, articulando suas ideias de maneira concisa e coerente. Também “é essencial parecer convincente, utilizando um tom de voz convidativo, variação na fala, pausas estratégicas e expressão corporal adequada”, completa Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em Comunicação e Oratória.

5. Demonstre pensamento crítico e flexibilidade

Esteja preparado para enfrentar desafios e resolver problemas em tempo real durante as atividades em grupo. Demonstre habilidades de pensamento crítico ao analisar situações complexas, identificar soluções criativas e tomar decisões fundamentadas.

“Profissionais que podem se ajustar rapidamente a novas situações, tecnologias e demandas têm inegavelmente uma vantagem competitiva. A capacidade de abraçar a mudança e aprender com ela é fundamental atualmente, pois permite que as empresas enfrentem crises e desafios de forma mais ágil e resiliente”, analisa Samir Iásbeck, CEO da Qranio, plataforma LMS/LXP customizável de aprendizagem.