As empresas procuram por profissionais com habilidades estratégicas e capacidade de adaptação (Imagem: voronaman | Shutterstock) 5 habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho

Com a taxa de desemprego atingindo o menor patamar dos últimos 10 anos no primeiro trimestre, registrando 7,9%, conforme os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 17 de maio, o mercado de trabalho brasileiro está em um momento promissor. Entretanto, para se destacar nesse ambiente em constante evolução, as habilidades básicas já não são mais suficientes.

As empresas estão em busca de profissionais que possuam competências estratégicas e adaptáveis às mudanças do cenário. Segundo um estudo da CareerBuilder, 77% das empresas consideram as human skills tão essenciais quanto às habilidades técnicas na hora de contratar novos colaboradores.

“As human skills são atributos individuais não técnicos que permitem ao profissional manter bons relacionamentos com outros colaboradores e com o mundo ao seu redor, o que pode se tornar útil para qualquer área profissional”, explica o educador corporativo, Rodrigo Lang, que também é cofundador da Human AS, grupo educacional responsável por desenvolver habilidades humanas.

No mundo atual, o mercado de trabalho valoriza certas habilidades que, embora sejam altamente desejadas, muitas pessoas ainda não dominam plenamente. A seguir, confira 5 delas:

1. Raciocínio lógico

A capacidade de analisar informações claramente, reconhecer padrões e resolver problemas de maneira criativa é vital para muitos setores. Rodrigo Lang afirma que aprimorar o raciocínio lógico ajuda a preparar a mente para lidar com desafios complexos e tomar decisões precisas.

2. Tomada de decisão

Segundo o educador corporativo, o contexto de um mundo em constante mudança, a rapidez na tomada de decisões é cada vez mais crucial. Profissionais capazes de analisar cenários, avaliar riscos e benefícios, e tomar decisões estratégicas com base em dados e intuição são muito valorizados.

3. Liderança

Para Rodrigo Lang, inspirar, motivar e guiar equipes são habilidades essenciais para quem deseja assumir cargos de liderança . Mais do que apenas delegar tarefas, um bom líder cria um ambiente positivo, promove o desenvolvimento da equipe e alcança resultados excepcionais.

4. Antifragilidade

A habilidade de ajustar-se, adquirir conhecimento e prosperar frente a desafios e adversidades é vital para se sobressair em um mercado em constante evolução. Profissionais antifrágeis exibem resiliência, adaptabilidade e criatividade, percebendo os obstáculos como oportunidades para desenvolvimento, destaca Rodrigo Lang.

5. Adaptabilidade

Segundo o cofundador da Human SA, a adaptabilidade é essencial para o sucesso profissional. O mundo atual exige profissionais que dominem diferentes tecnologias , estejam abertos a novas ideias e sejam capazes de se reinventar sempre que necessário.

“Investir no desenvolvimento dessas habilidades estratégicas é um passo para se destacar no mercado de trabalho e garantir um futuro promissor. Por meio de cursos, treinamentos, workshops e experiências práticas, é possível aprimorar as competências necessárias para navegar com maestria na era da disrupção e alcançar o sucesso na jornada profissional”, finaliza Rodrigo Lang.

Por Raquel Dourado