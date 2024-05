Modelo de trabalho híbrido pode beneficiar tanto os funcionários quanto as empresas (Imagem: DC Studio | Shutterstock) 4 vantagens do trabalho híbrido para empresas e funcionários

O trabalho híbrido, uma tendência cada vez mais presente no mundo corporativo, combina elementos do formato remoto e presencial. Nesse modelo, os funcionários têm a oportunidade de realizar suas tarefas de casa alguns dias da semana e comparecer ao escritório em outros.

A seguir, confira 4 benefícios do trabalho híbrido!

1. Flexibilidade para os colaboradores

O trabalho híbrido proporciona aos funcionários a flexibilidade de realizar suas atividades em casa ou na empresa, de acordo com suas necessidades e preferências. Isso permite que eles tenham um “poder de escolha maior para equilibrar os diversos âmbitos das suas vidas, mesmo que estejam a quilômetros de distância do escritório”, afirma Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil, referência em digital outsourcing e staff on demand no país.

2. Redução do estresse relacionado ao deslocamento

Ao permitir que os funcionários diminuam a frequência dos deslocamentos até o escritório, o formato híbrido ajuda a reduzir o estresse associado ao trânsito, tempo perdido em transporte público e custos relacionados a essas atividades. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado.

3. Redução de custos operacionais

A adoção do formato híbrido pode resultar em uma redução significativa nos custos operacionais das empresas. Menos funcionários no escritório significa menos despesas com espaço físico, energia, manutenção e outros valores associadas à operação de um local de trabalho presencial em tempo integral.

Segundo uma pesquisa recente da IWG, líder mundial em espaços de trabalho flexíveis, 89% dos CEOs americanos que adotaram o formato híbrido tiveram uma redução direta nos custos, sendo que 32% do valor foi economizado ao fechar os escritórios e optar por espaço coworking.

4. Promoção da sustentabilidade

Ao reduzir a necessidade de deslocamentos diários e o consumo de recursos associados ao funcionamento de escritórios em tempo integral, o trabalho híbrido pode contribuir para a redução de até 87% da pegada de carbono das instituições, de acordo com um estudo da IWG.