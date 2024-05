Desenvolver habilidades como líder inspira os colaboradores (Imagem: Stock 4you | Shutterstock) 7 dicas para um líder continuar inspirando a equipe

Não é de hoje que colaboradores relatam que uma boa comunicação com seu líder ou gestor direto melhora significativamente o ambiente de trabalho. Para que isso aconteça, além de um bom clima organizacional, é importante que as pessoas em cargo de liderança sejam capazes de se aprimorar cada vez mais para que a equipe como um todo melhore junto.

Em 2023, a consultoria Robert Half realizou a 23ª edição do Índice de Confiança, com o intuito de medir o índice de satisfação dos colaboradores dentro da empresa em que trabalham. Dos 1.161 profissionais ouvidos, 79% afirmaram se sentir bem e felizes com suas atribuições; 94% dos entrevistados apontaram que seus líderes influenciam diretamente na satisfação dentro da companhia.

Neste contexto, talvez a pergunta mais importante a ser feita é: como um líder pode se aprimorar? Afinal, uma liderança eficaz e a autoestima são fundamentais para o sucesso tanto pessoal quanto organizacional.

Pilares da liderança

Liderar uma equipe vai muito além de coordenar colaboradores e tarefas. Um líder bem-sucedido inspira, capacita e, acima de tudo, acredita no potencial das pessoas, incentivando-as a se tornarem melhores – especialmente na ausência do gestor. Com um ambiente em que o crescimento pessoal e profissional é constantemente incentivado, pode-se cultivar excelência e sensação de realização duradouras.

Abaixo, veja as principais atitudes que um bom líder deve ter para continuar inspirando e instigando sua equipe.

1. Inspire e capacite

Um líder verdadeiro inspira e tem um coração aberto para aprender. Capacite sua equipe, seja empático e mantenha seu ego direcionado para o crescimento coletivo.

2. Conecte-se com sua equipe

Desenvolva um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas e conectadas. Um time que está com o líder, lutando pelos objetivos estabelecidos, é essencial para o sucesso organizacional.

3. Autoconhecimento

Conheça seus limites, pontos fortes e fracos. Seja transparente sobre quem você é para que sua equipe possa compreender seu estilo de liderança e se conectar melhor com você.

4. Autoestima e reconhecimento

A autoestima de um líder é fundamental para ganhar o respeito da equipe. Reconheça não apenas o valor das pessoas, mas também suas contribuições de acordo com suas preferências individuais.

5. Metas realistas e baseadas em dados

Estabeleça metas embasadas em dados reais e históricos. Conecte-se com sua equipe para definir metas alcançáveis e envolva-os no processo de definição.

6. Lidando com desafios de forma realista

Desenvolva metas desafiadoras, mas divisíveis em partes realizáveis. Isso ajuda a equipe a visualizar o sucesso e a manter a motivação.

7. Desenvolva suas habilidades de liderança

Seja um professor para sua equipe, permita que eles errem e aprendam com os erros. Isso não apenas desenvolve suas habilidades, mas também aumenta sua autoestima ao ver os resultados gerados por seu ensino.

O desenvolvimento pessoal e profissional da equipe é de suma importância para o sucesso a curto, médio e longo prazo. Lembre-se de que esse crescimento individual impacta não apenas o ambiente de trabalho, mas também a vida pessoal dos colaboradores, criando uma cadeia de valor positiva.

Por Natal Pinto

Fundador e CEO da InMerc Escola de Negócios, CEO da VDPrev Advocacia, profissional com 20 anos de experiência em liderança, vivenciados em empresas nacionais e multinacionais. Possui MBA em Logística e Operações e graduação em Administração de Empresas. É especialista em análise de perfil comportamental Assessment e Coach Business.