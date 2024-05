Um planejamento bem executado é a chave para o sucesso nas vendas de Dia das Mães nas redes sociais (Imagem: Chinnapong | Shutterstock) 7 dicas para vender mais no Dia das Mães nas redes sociais

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para as vendas nos comércios, perdendo apenas para o Natal em volume de negócios. Uma pesquisa do Opinion Box aponta que, para este ano, 77% dos entrevistados pretendem presentear nesta data comemorativa e 11% dessas pessoas planejam gastar mais de R$ 400,00 em suas compras.

O estudo também mostra aqueles que buscam por produtos, serviços e promoções a partir de meios digitais e físicos: 42% em sites /e-commerce , 33% em lojas físicas, 32% em sites de pesquisa, 26% no Instagram e 24% nos aplicativos das lojas, reforçando a importância da convergência entre canais.

Planejamento e alinhamento com propósito

Para alavancar as vendas , é necessário um planejamento bem executado, alinhado com o propósito da marca e o público-alvo. “Por mais bem-intencionado que seja, o marketing da ‘mãe de todos’ irrita e afasta o público, especialmente porque resulta no que os destinatários desejam evitar: um feed cheio de conteúdos genéricos, com imagens de modelos e bebês perfeitos”, “, comenta Gabriel Dias, especialista em marketing e sócio da Agência Koko

Segundo ele, o marketing das empresas pode ir além do senso comum. “A maior parte do trabalho, como profissionais de marketing, está focada no futuro — prevendo, transformando os negócios para ter sucesso e ajudando os clientes a resolverem seus desafios esperados”, comenta Gabriel Dias, especialista em marketing e sócio da Agência Koko.

O especialista orienta que a resposta mais simples e objetiva para os posts do Dia das Mães é: conversar e cativar o público. “Considere a emotividade do conteúdo para convencer as pessoas a se envolverem com a marca. O receptor leva apenas 10 segundos para formar uma impressão, então há muito pouco espaço para erros quando se trata de chamar a atenção do seguidor. Nesse curto período, os leitores não conseguem formar uma opinião lógica sobre uma marca. Mas eles podem ter uma reação emocional”, comenta.

Se destacando nas redes sociais

Pensando nisso, o sócio da Agência Koko lista cinco dicas de como gerar emoções nos posts a fim de destacar o negócio diante da concorrência e aumentar as vendas nas semanas que antecedem essa data comemorativa. Confira!

1. Não fale tanto

Ouça o que eles têm a dizer, em vez de assumir o que querem ouvir.

2. Esteja atento ao seu tom

Evite usar linguagem que possa ser percebida como inadequada ou fora de contato com suas experiências de vida.

3. “Vestido” para o sucesso

Prepare suas operações de marketing para permitir conteúdo atencioso e emocional.

4. Trate o cliente como se fosse o seu

Personalizar as informações que você fornece ajudará a fechar uma lacuna de empatia. Fazer com que eles se sintam mais ouvidos e compreendidos constrói maior confiança em seu negócio.

5. Transforme o familiar em algo surpreendente

Comece com algo que você já sabe que seu público acha familiar e reconfortante, como trazer uma “mãe” que trabalha na marca. Adicione seu ângulo de criação e leve o público em uma jornada que eles não estavam esperando.

Além disso, Gabriel Dias enfatiza a importância do storytelling para a criação de conteúdo para as redes sociais. “Contar histórias é visto como algo efêmero, mas isso não é verdade. Como seres humanos, somos programados para contar e ouvir histórias. Eles fazem parte de quem somos. É como evoluímos para entender nosso lugar no mundo antes de termos a linguagem escrita ou como passamos lições para conseguir alimentos. Quando as histórias decolam, sua influência coletiva estabelece padrões culturais”, comenta o especialista.

6. Conheça seu público

Um criador de conteúdo habilidoso precisa conhecer as pessoas que deseja alcançar. É necessário conhecer e usar o jargão deles para verem a marca como “um de nós”, e não um intruso empurrando propaganda.

7. Misture em seu ângulo único

Entenda o que há de único na perspectiva e personalidade da sua marca . Certifique-se de que isso apareça em suas escolhas de material de origem e na maneira como você as retrabalha.

Por exemplo, se sua marca é conhecida por seu senso de humor, traduza as principais situações que as mães passam na sua loja, com seu produto ou serviço em uma narrativa que aproxime usando o conceito de POV ( point of view ). Ou seja, crie conteúdos e vídeos curtos que mostram uma situação do ponto de vista de quem filma.

Por Carla Osada