Gestão de reputação eficaz impulsiona os resultados das empresas (Imagem: venino | Shutterstock) 6 estratégias para aumentar a reputação online do seu negócio

A reputação online se trata de um dos pilares para o sucesso das marcas perante os consumidores. Para se ter uma ideia, uma pesquisa conduzida pelo Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, constatou que, para 77% dos consumidores brasileiros, a reputação da marca, por meio de avaliações, seja pelas redes sociais, plataformas ou por conhecidos, é o fator que mais influencia a decisão de compra.

Assim, manter uma gestão eficiente no Google é vital para alavancar o seu negócio. No entanto, se você não sabe por onde começar, não precisa se preocupar, pois Fernando Farias, CEO da Gofind (plataforma de serviços de tecnologia da Informação), elenca 5 estratégias para ajudar os empreendedores que desejam elevar a sua reputação na plataforma. Confira!

1. Monitore sua presença online

O monitoramento constante é essencial para uma gestão de reputação eficaz. Utilize ferramentas como o Google Alerts para ser notificado quando a marca for mencionada online, permitindo um acompanhamento e resposta rápida a qualquer menção da marca.

2. Invista em otimização SEO

A otimização para mecanismos de busca (SEO) é fundamental para que os aspectos positivos da marca se destaquem nos resultados do Google. Invista em conteúdo de alta qualidade. Usar palavras-chave estratégicas — como “gestão de reputação online” e “SEO para marcas” — é uma estratégia robusta de backlinks para ascender no ranking.

3. Engaje o seu público

O engajamento é a chave para o sucesso . Interaja com avaliações e comentários, sejam eles positivos ou negativos, de forma profissional e construtiva. Demonstre que a marca valoriza o feedback dos clientes e está comprometida com a excelência no atendimento.

4. Crie conteúdos positivos

Desenvolva e promova conteúdo que destaque os pontos fortes da sua marca. Artigos de blog, estudos de caso e depoimentos de clientes são ferramentas poderosas para construir uma imagem positiva e equilibrar quaisquer comentários negativos.

5. Aprenda a gerenciar crises

Aborde crises com transparência e proatividade. Um plano de gestão de crises bem-estruturado pode minimizar danos e reforçar a percepção de que sua marca é responsável e digna de confiança.

6. Utilize o feedback para evoluir

Encare o feedback como uma oportunidade para evolução contínua. Aproveite as críticas para aprimorar produtos, serviços e atendimento ao cliente, convertendo pontos negativos em experiências positivas para os consumidores. A gestão de reputação da marca no Google é um processo dinâmico, que exige dedicação e esforço contínuos. Ao implementar essas estratégias, a marca não só protegerá, como também aprimorará sua imagem online, fortalecendo a confiança dos consumidores.

Por Isabela Manocchio