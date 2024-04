Medo de arriscar é um dos principais empecilhos para os empreendedores alcançarem o sucesso (Imagem: MMD Creative | Shutterstock) 10 dicas para superar o medo de arriscar e crescer profissionalmente

Uma das maiores dores dos empreendedores, empresários e funcionários é o medo de arriscar e vencer. Sim, esse sentimento pode ser o que impede o seu crescimento e trava as suas ações. Ao contrário do que muitos pensam, ele pode nascer na infância e só despertar na vida adulta diante dos desafios.

A psicóloga Clenice Araújo, especialista em saúde mental de empresários e autora do livro A empresa no divã , explica que esse sentimento é muito comum, e pode afetar desde o funcionário até o CEO de uma grande empresa.

“O medo de arriscar e vencer geralmente está relacionado à ansiedade sobre o desconhecido, ao receio de falhar ou à preocupação com as mudanças que o sucesso pode trazer. Superar esse medo muitas vezes envolve trabalhar a confiança pessoal e a aceitação das incertezas que acompanham o crescimento”, explica.

Consequências do medo no cotidiano

Segundo a profissional, o medo de arriscar e vencer pode se tornar patológico quando interfere significativamente na vida cotidiana, causando ansiedade intensa, evitação extrema de situações desafiadoras e prejuízos nas áreas pessoal, profissional ou social. Se os receios são irracionais, persistentes e impactam negativamente a qualidade de vida, é aconselhável buscar a orientação de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra.

Superando o medo de arriscar

A seguir, a psicóloga Clenice Araújo lista algumas dicas que podem ajudar a vencer o medo de arriscar e crescer profissionalmente. Confira!

1. E ntenda o medo

Identifique as razões específicas do seu medo de arriscar e vencer. Compreender as origens pode ajudar a enfrentar esses receios.

2. F oque no aprendizado

Veja o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Cada tentativa, mesmo que não seja um sucesso imediato, pode fornecer insights valiosos.

3. Estabeleça metas realistas

Defina metas alcançáveis e divida-as em etapas menores. Isso torna o processo menos assustador e mais controlável.

4. Crie um plano de ação

Desenvolva um plano detalhado para atingir seus objetivos. Isso proporciona clareza e ajuda a reduzir a ansiedade.

5. Cultive a resiliência

Desenvolva a capacidade de se recuperar rapidamente de contratempos. A resiliência é crucial para superar desafios e continuar avançando.

6. Celebre as conquistas pequenas

Reconheça e celebre os sucessos, mesmo os menores. Isso fortalece a motivação e ajuda a construir confiança.

7. Busque apoio

Compartilhe seus objetivos com amigos, familiares ou mentores. O apoio social pode ser um poderoso impulsionador para superar o medo.

8. Visualize o sucesso

Mentalize o cenário positivo. Visualizar o sucesso pode diminuir a ansiedade e fortalecer a crença em suas capacidades.

9. Desenvolva a autoconfiança

Invista em atividades que aumentem sua autoconfiança. Isso pode incluir aprender novas habilidades ou participar de experiências desafiadoras.

10. Aceite a mudança

Reconheça que o crescimento muitas vezes vem acompanhado de mudanças. Esteja aberto a adaptar-se a novas situações e desfrutar das oportunidades que surgem com o sucesso.

Por Sarah Monteiro