Comunicação positiva com o recrutador aumenta as chances de contratação (Imagem: fizkes | Shutterstock) 9 dicas para ter sucesso na entrevista de emprego

Conversar com o recrutador durante uma entrevista de emprego é uma oportunidade valiosa para demonstrar suas habilidades profissionais. Uma interação positiva pode deixar uma impressão duradoura e aumentar suas chances de sucesso no processo seletivo. Por isso, confira algumas dicas que vão te ajudar a ter um desempenho melhor nesta etapa da contratação!

1. Escute atentamente

Preste atenção às falas do entrevistador. Essa atitude demonstra respeito, te ajuda a entender as expectativas da empresa, facilita a conexão com o recrutador e permite responder às perguntas de forma mais precisa.

2. Estruture suas respostas

Organize suas respostas de forma clara e lógica. Uma estrutura comum é apresentar uma breve introdução, fornecer detalhes sobre sua experiência e concluir com um resumo conciso. “Comece por um breve resumo da sua vida pessoal: status civil, com quem mora, o que gosta de fazer, se tem filho. Depois, entre na trajetória profissional em ordem cronológica. Sempre de forma íntegra e verdadeira”, diz Patricia Y. Agopian, especialista em formação e aceleração de carreira.

3. Destaque suas realizações

Sempre que possível, destaque suas realizações e conquistas. “Fale dos resultados que gerou para as empresas por onde passou. Pode ser uma vitória ou um grande aprendizado”, sugere Patricia Y Agopian.

4. Seja honesto

Não exagere ou invente informações. Seja honesto sobre suas habilidades, experiências e realizações. A honestidade é valorizada pelos entrevistadores. Se a entrevista é para um cargo de liderança, mas o candidato ainda não teve a oportunidade de fazer a gestão de uma equipe, Patricia Y. Agopian diz que não há problema nisso, o que importa é ser sincero.

“É necessário falar que oficialmente nunca foi líder, mas que acredita que há várias formas de liderança e contar algum projeto em que você ficou à frente, mencionando os resultados obtidos por você e pela equipe envolvida”, conclui a especialista em formação de carreira.

5. Demonstre interesse

Mostre interesse genuíno pela oportunidade e pela empresa. Para isso, pesquise sobre a instituição, fale sobre a sua paixão pela área, mostre o conhecimento sobre a vaga e seja autêntico.

6. Pratique a linguagem corporal

Além das palavras, sua linguagem corporal também é importante. Mantenha contato visual, sorria e demonstre confiança por meio da sua postura e gestos. “Um bom orador sintoniza os gestos das mãos e expressão facial com cada momento de sua fala. Eles são complementos para exposição adequada da mensagem”, ressalta Fernando Duarte, coach organizacional e diretor-executivo da Hightouch, Interação e Aprendizagem (empresa com soluções voltadas à inteligência emocional).

7. Prepare-se para perguntas comuns

Antecipe algumas perguntas comuns de entrevista e pratique suas respostas. Isso pode incluir questões sobre suas experiências anteriores, maiores realizações, seus pontos fortes e fracos, bem como os motivos de interesse na vaga. Segundo Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH, uma boa dica é fazer simulações da entrevista com alguém de confiança, seja pai, mãe ou um amigo próximo.

8. Faça perguntas

Não hesite em fazer perguntas ao entrevistador quando apropriado. Isso não só demonstra seu interesse na posição, mas também pode fornecer informações valiosas sobre a empresa e a função.

9. Seja cortês e profissional

Mantenha uma postura cortês e profissional durante toda a entrevista, desde o momento em que você entra até o momento em que sai. Agradeça ao entrevistador pela oportunidade no final da conversa.