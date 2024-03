Séries são um meio para aprender sobre liderança de forma divertida (Imagem: Reprodução digital | Untitled Korsh, Company Hypnotic, Films 7 séries para aprender sobre gestão de pessoas e liderança

Manter-se atualizado é uma das tarefas diárias que todo bom gestor deve realizar. A capacitação, muitas vezes, vai além da participação em eventos corporativos, treinamentos e boa leitura. Além dos caminhos tradicionais, é possível aprender de uma maneira mais leve, até por meio de séries de televisão.

“Compreender os personagens de uma série e identificar seus pontos fortes e áreas a serem desenvolvidas podem proporcionar uma assimilação de informações escassas na educação formal. Assistir a séries pode ser uma forma relaxante e divertida de aprender valiosas lições sobre gestão de pessoas”, diz Távira Magalhães, diretora de Recursos Humanos (CHRO) da Sólides, HR Tech (empresa de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas).

A seguir, ela indica 7 opções de séries que combinam entretenimento com aprendizado. Confira!

1. How to Get Away with Murder

Na série, a atriz Viola Davis interpreta a advogada e professora Annalise Keating. Ela conta com uma equipe bastante dedicada e leal, como qualquer gestor gostaria de ter. O principal aprendizado sobre gestão que a produção passa é sobre prestar atenção e conhecer bem cada liderado.

A protagonista busca o desenvolvimento das habilidades de cada um e delega tarefas de forma muito eficiente, mostrando que a confiança na própria equipe é essencial para o sucesso de todos. Além disso, os personagens enfrentam constantemente situações de alta pressão e tomada de decisão sob pressão, destacando a importância da resiliência, raciocínio rápido e avaliação cuidadosa das opções disponíveis ao lidar com situações críticas.

Onde assistir: Netflix.

2. House of Cards

Entre as sugestões desta lista, “House of Cards” pode parecer um pouco estranha, já que o protagonista Frank Underwood (Kevin Spacey) é um político sem escrúpulos. Embora a série possa apresentar exemplos extremos e moralmente questionáveis de gestão de pessoas, ainda assim oferece ideias valiosas, principalmente sobre o que não fazer em situações de crises, conflitos, liderança e ética no local de trabalho.

Frank é mestre em construir alianças e influenciar pessoas para alcançar seus objetivos. Ele demonstra como o networking e a habilidade de persuasão podem ser ferramentas poderosas na gestão de pessoas e na sua busca pelo poder.

Onde assistir: Netflix.

3. Suits

“Suits” é uma série sobre a resolução de casos por uma equipe de advogados. Apesar de o personagem central, Mike (Patrick J. Adams), não ter o título formal de advogado, ele mostra uma habilidade muito importante, conhecida como zoom out , na qual ele se distancia da situação e enxerga outros pontos de vista, que ajudam a esclarecer os casos. Esta técnica é algo que os gestores podem utilizar em diversos momentos.

Outro protagonista, Harvey (Gabriel Macht), exemplifica o conceito de liderança carismática: ele é confiante, assertivo e inspira sua equipe a alcançar resultados excepcionais. Sua capacidade de motivar os outros e liderar demonstra como o carisma pode ser uma ferramenta poderosa na gestão de pessoas.

Onde assistir: Netflix.

4. The Crown

“The Crown” é uma série biográfica da Netflix e aborda o reinado de Elizabeth II. A obra destaca temas como sucessão, gerenciamento de crises e liderança. Um dos destaques é a abordagem sobre o estilo de tomada de decisão leve da monarca. A produção mostra a necessidade de uma sucessão adequada na monarquia, enfatizando a importância da liderança e da visão estratégica.

Elizabeth II demonstra uma liderança empática ao considerar não apenas suas próprias necessidades, mas também as de seu povo e de sua família. A rainha ainda manifesta habilidades de comunicação, humildade para aprender e capacidade de reconhecer e corrigir erros. Além disso, a obra também ressalta a importância da cooperação e a necessidade de tomar decisões racionais em momentos de crise.

Onde assistir: Netflix.

5. La Casa de Papel

Essa série espanhola conquistou fãs em todo o planeta há alguns anos. Na trama, os personagens são assaltantes que invadem a Casa da Moeda do país e fabricam o próprio dinheiro que será levado.

O chefe do grupo, o Professor (Álvaro Morte), demonstra habilidades de liderança ao planejar meticulosamente cada passo do assalto e tomar decisões difíceis sob pressão. Ainda assim, o plano do assalto é constantemente ajustado conforme os imprevistos que surgem. Isso destaca a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação à mudança, especialmente em ambientes dinâmicos e em constante evolução.

Onde assistir: Netflix.

6 . Good Girls

Agora, uma indicação mais leve. “Good Girls”, uma série de comédia, conta a história de três mulheres que decidem assaltar um mercado. O que seria apenas um assalto vai se complicando ao longo da história e elas ficam cada vez mais enroladas.

Do ponto de vista da liderança, a personagem Beth Boland (Christina Hendricks) está sempre à frente das decisões, mas nunca as toma sem consultar suas parceiras. Ela mostra coragem e atitude para assumir riscos, além de muita inteligência emocional em momentos de grande tensão.

Onde assistir: Netflix.

7. WeCrashed

Para fechar nossa lista, uma indicação baseada em fatos. A série mostra os altos e baixos da história da “WeWork” (empresa de aluguel de espaços para escritórios compartilhados), destacando questões de gestão, cultura corporativa, relacionamentos com investidores e outros aspectos do mundo dos negócios. Um quesito relevante abordado na trama se refere à importância de definir bem os ritos de cultura e não causar exposição de nenhum colaborador.

As empresas devem se atentar para a base das relações humanas que é o respeito. Cabe ressaltar também que a definição clara de papéis e responsabilidades (com uma descrição de cargos adequada, na qual cada um sabe o que se espera do seu cargo e como essa definição pode auxiliar a empresa, principalmente em momentos de crise) é fundamental para a organização que visa ao profissionalismo e amadurecimento.

Onde assistir: Apple TV+.

