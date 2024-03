Conseguir um novo emprego pode ser desafiador, especialmente para quem busca sua primeira oportunidade profissional (Imagem: fizkes) 7 dicas para conquistar o primeiro emprego

Entrar no mercado de trabalho é uma etapa importante na vida de muitos jovens, por isso, é importante uma orientação adequada. Para ajudar quem deseja se destacar na busca pelo primeiro emprego, Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH com mais de 16 anos de experiência, compartilha sete dicas fundamentais para tornar essa fase mais fácil. Confira:

1. Conheça suas habilidades

Antes mesmo de iniciar a busca pelo primeiro emprego, é importante ter um momento de autoavaliação para entender suas reais habilidades, interesses e valores. Esses insights podem ser os primeiros passos para direcionar essa jornada.

2. Invista no Networking

Para um primeiro emprego, talvez o networking ainda não esteja tão formado, então, vale lembrar de família, amigos e até professores e especialistas mais próximos. Aos poucos, construir uma rede de networking ajudará na jornada de trabalho. “Participar de eventos, utilizar plataformas online e manter contato com profissionais da área são estratégias que podem abrir portas para grandes oportunidades”, completa Gatto.

3. C apriche no currículo

Ter um currículo atrativo , não significa fazer um layout chamativo, mas ter um documento bem escrito, direto e adaptado para a vaga desejada. “Uma dica é destacar suas habilidades e experiências de forma clara e objetiva, além de fazer um resumo rápido sobre o que já fez em outros projetos, sejam eles acadêmicos ou até mesmo, sociais”, indica o especialista.

4. Se prepare para as entrevistas

Uma entrevista de emprego é uma conversa mais séria sobre as expectativas das empresas e seus objetivos. Praticar essa conversa pode ajudar a construir e transmitir mais confiança ao responder às perguntas de forma coerente. Uma sugestão é fazer simulações com alguém de confiança, pode ser o pai, a mãe ou um amigo mais próximo.

5. Demonstre proatividade

Durante a conversa ou contato, seja pelo LinkedIn ou pela troca de e-mail, mostre que está disposto a aprender e a contribuir. Envolva-se em projetos voluntários, cursos extracurriculares ou atividades que demonstrem sua iniciativa e dedicação.

6. Use as redes sociais a seu favor

É preciso ter cautela com as redes sociais, mas utilizá-las a seu favor . “Mantenha uma imagem profissional nas redes sociais, muitas empresas avaliam as redes de seus candidatos. Evite publicações controversas ou inadequadas e, se possível, se posicione no LinkedIn, siga especialistas, interaja em publicações, mas sempre, de forma consciente”, enfatiza Gabriel Gatto.

7. Tenha persistência e paciência

Uma das dicas mais importantes: não desanime, persista na jornada e tenha paciência diante de eventuais rejeições. O caminho para o primeiro emprego pode ser desafiador, mas é importante manter a perseverança e acreditar em si mesmo.

Por Paula Oliveira