A aplicação da ciência da felicidade no ambiente corporativo é fundamental para promover o bem-estar dos funcionários (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) 5 dicas para promover a felicidade no ambiente de trabalho

O Dia Internacional da Felicidade, celebrado em 20 de março, é um momento importante para refletir sobre o impacto desse sentimento no sucesso empresarial. Conforme o estudo global Talent Trends 2023, o atual cenário de escassez de talentos exige que líderes de RH priorizem estratégias de retenção nas organizações.

Nesse contexto, a aplicação da ciência da felicidade no ambiente corporativo se mostra um elemento chave para promover o bem-estar e a satisfação dos funcionários, o que, por sua vez, aumenta a produtividade e a eficiência no trabalho.

Ciência da felicidade no ambiente corporativo

A ciência da felicidade, também conhecida como psicologia positiva, busca entender os determinantes do bem-estar humano. Segundo Carlos Aldan, sócio-fundador da Kronberg, que apoia indivíduos, times e organizações a navegar com sucesso no mundo dos negócios desde 2002, no ambiente corporativo , essa abordagem tem sido implementada de diversas maneiras, como programas de bem-estar que incluem atividades físicas e serviços de saúde mental.

“Outras práticas, como reconhecimento e gratidão, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e flexibilidade no ambiente de trabalho, também são adotadas por empresas que se preocupam com o bem-estar de seus funcionários”, diz Carlos Aldan.

Investir na saúde dos colaboradores não apenas melhora a qualidade de vida, mas também torna as empresas mais competitivas e sustentáveis a longo prazo. “Portanto, ao priorizar a felicidade dos funcionários, os líderes de RH não só contribuem para o sucesso da organização, mas também promovem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, afirma o sócio-fundador da Kronberg.

Promovendo felicidade no ambiente de trabalho

A seguir, confira cinco dicas de Carlos Aldan para promover a felicidade dos funcionários no ambiente de trabalho:

1. Crie um ambiente positivo

Promova uma cultura organizacional que valorize o respeito, a colaboração e o reconhecimento. Um ambiente de trabalho positivo contribui significativamente para o bem-estar dos colaboradores .

2. Ofereça oportunidades de desenvolvimento

Incentive o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades. Isso não só ajuda os funcionários a crescerem profissionalmente, mas também aumenta sua motivação e satisfação no trabalho.

3. Promova o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Ofereça flexibilidade de horários, incentivo ao home office quando possível e políticas que permitam aos funcionários conciliarem suas responsabilidades profissionais e pessoais .

4. Incentive o reconhecimento e a gratidão

Reconheça publicamente o bom trabalho dos colaboradores e incentive a cultura da gratidão. Pequenos gestos de reconhecimento podem ter um impacto significativo na motivação e no engajamento.

5. Promova o bem-estar físico e mental

Ofereça programas de saúde mental , como sessões de mindfulness ou yoga, e incentive a prática de hábitos saudáveis, como exercícios físicos e alimentação equilibrada. Um funcionário saudável é um funcionário mais feliz e produtivo.

Por Nice Castro