As mulheres também podem conquistar um papel de destaque nas finanças (Imagem: Rido | Shutterstock) 5 dicas para mulheres se destacarem na área de finanças

O mundo das finanças, tradicionalmente dominado por homens, está passando por uma transformação necessária à medida que mais mulheres ingressam nesse setor altamente competitivo. Embora ainda haja desafios a serem enfrentados, elas estão cada vez mais assumindo papéis de liderança e deixando sua marca na indústria financeira global.

Atualmente, de acordo com dados do Think Tank Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), mulheres ocupam apenas 35% dos conselhos dos 50 maiores bancos comerciais do mundo. Em cargos de liderança, esse índice é ainda menor, diminuindo a participação feminina para 19%, com somente 16% das CEOs sendo mulheres.

No entanto, o caminho para o sucesso nas finanças não é isento de obstáculos, e as mulheres muitas vezes se deparam com barreiras sistêmicas, preconceitos de gênero e desigualdades salariais.

Importância de ambientes mais inclusivos

Enquanto mais mulheres buscam oportunidades de carreira no mundo das finanças, é crucial reconhecer a importância de criar um ambiente inclusivo e igualitário que valorize e apoie o talento feminino. Elas trazem perspectivas únicas, habilidades diversas e uma abordagem inovadora para a mesa, o que pode impulsionar a inovação e o crescimento dentro das instituições financeiras . No entanto, para que as mulheres alcancem seu pleno potencial neste campo, é fundamental superar os obstáculos e promover a igualdade de oportunidades e o avanço profissional com base no mérito.

Para Stania Moraes, coordenadora da Série Mulheres da Editora Leader, desde investir em educação e desenvolvimento profissional até construir uma rede de contatos sólida e desenvolver habilidades de liderança, cada uma dessas dicas é essencial.

“Capacitar as mulheres a enfrentarem os desafios, aproveitar as oportunidades e alcançar o sucesso em um campo historicamente dominado por homens. Ao adotar uma abordagem proativa e determinada, as mulheres podem não apenas prosperar nas finanças, mas também inspirar uma mudança duradoura e positiva dentro da indústria”, diz.

Conquistando espaço nas finanças

Neste contexto, Stania Moraes lista cinco dicas valiosas para ajudar as mulheres a conquistarem um papel de destaque nas finanças. Confira:

1. Invista em educação e desenvolvimento profissional

Uma base sólida de conhecimento e habilidades é essencial para se destacar no mundo das finanças. Busque oportunidades de educação continuada, como cursos, workshops e certificações relevantes para a sua área de atuação. Além disso, é importante estar sempre atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e as últimas inovações tecnológicas que impactam o setor.

2. Construa uma rede de contatos sólida

O networking desempenha um papel fundamental no avanço da carreira em finanças, então procure participar de eventos da indústria, conferências e grupos de profissionais para expandir sua rede de contatos. Assim, cultive relacionamentos genuínos e esteja aberta a aprender com as experiências e insights de outras pessoas. Uma rede de contatos forte pode abrir portas para oportunidades de carreira e mentoria.

3. Demonstre confiança e assertividade

Em um ambiente dominado por homens, é crucial que as mulheres se posicionem com confiança e assertividade. Não tenha medo de expressar suas opiniões e defender suas ideias de forma clara e persuasiva. Seja proativa na busca por novos desafios e oportunidades de liderança. Acredite no seu próprio potencial e não se subestime.

4. Desenvolva habilidades de comunicação e liderança

As habilidades de comunicação eficaz e liderança são essenciais para o sucesso em finanças. Aprimore sua capacidade de se comunicar de forma clara e concisa, tanto verbalmente quanto por escrito. Trabalhe em sua capacidade de liderar equipes, motivar colegas e tomar decisões estratégicas. Seja um exemplo de profissionalismo, integridade e ética no ambiente de trabalho.

5. Enfrente os desafios com resiliência e determinação

O caminho para o sucesso em finanças pode ser repleto de desafios e obstáculos, mas é importante não desistir diante das dificuldades. Desenvolva uma mentalidade resiliente e esteja preparada para enfrentar adversidades com determinação e perseverança. Aprenda com os fracassos e use-os como oportunidades de crescimento e aprendizado. Lembre-se de que cada desafio superado o torna mais forte e mais preparado para alcançar seus objetivos.

Por Maria Carolina Rossi