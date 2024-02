Networking fortalece ações inclusivas no mercado (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) 3 benefícios do networking para a diversidade nos negócios

Conectar, interagir e estabelecer laços profissionais: o networking é uma prática essencial no mundo dos negócios. No entanto, além de ser uma ferramenta crucial para o sucesso profissional, ele também desempenha um papel fundamental na promoção da diversidade e inclusão, pois as necessidades de mercado nesse setor ainda são carentes.

O Relatório de Empregabilidade, realizado pela Gupy, empresa de soluções para RH no Brasil, mostra que, por mais que existam leis que amparem PCDs (pessoas com deficiência), empresas com mais de 200 pessoas colaboradoras ainda apresentam números baixos de contratações desse público.

Essa pesquisa elucida o quanto o networking está integralmente ligado na construção de redes diversas no panorama empresarial. Precisamos entendê-lo como essencial para fortalecer ações inclusivas, tornando líderes e empresas mais preparados para debater a pauta de forma responsável.

Por isso, a seguir, confira como o networking pode favorecer a sua empresa e promover diversidade!

1. Amplia as perspectivas

Em um mundo cada vez mais interconectado, a diversidade é mais do que uma simples narrativa de aceitação e igualdade. Ela é um ativo estratégico para as empresas, trazendo consigo perspectivas únicas de inovação e resiliência.

Ao inserir-se em redes de networking , os líderes empresariais se encontrarão em meio a diversidade, seja ela opiniões, físicas e de gênero, expandindo horizontes e percebendo a sua volta a importância do debate sobre equidade, além de abrir as portas para uma ampla gama de talentos e ideias.

O networking , muitas vezes centrado em eventos e encontros, oferece uma plataforma única para a interação entre profissionais de diferentes origens étnicas, culturais e de gênero. Ao construir essas conexões, líderes têm a oportunidade de aprender com experiências diversas, e cultivar um ambiente de trabalho plural.

2. Fortalece o empreendedorismo feminino

Também se faz necessário entender como é crucial destacar o papel que as mulheres desempenham no networking empresarial e na promoção da diversidade. Elas têm conquistado espaços significativos em todas as áreas profissionais, mas a disparidade de gênero ainda persiste. Ao se inserirem em redes diversas, as mulheres não apenas quebram barreiras, mas também criam oportunidades para si e para outras.

O networking se revela como uma ferramenta poderosa para superar desafios que as mulheres enfrentam no mundo dos negócios, proporcionando mentorias, compartilhamento de experiências e acesso a oportunidades que podem ser fundamentais para o avanço profissional.

3. Promove a capacitação de líderes

Estar inserido em redes diversas não é apenas benéfico para a carreira individual, mas também traz uma responsabilidade maior para os líderes. Ao construir e manter conexões inclusivas, os líderes se tornam agentes de mudança, capazes de promover políticas e práticas que impulsionam a diversidade.

A inclusão, além de uma pauta ética, também é um imperativo empresarial. Empresas que priorizam a diversidade e a inclusão são mais propensas a atrair e reter talentos excepcionais, construir equipes inovadoras e conquistar múltiplos mercados. Portanto, o networking eficaz não apenas amplia o círculo de contatos, mas também capacita os líderes a assumirem papéis ativos na construção de organizações mais justas e sustentáveis.

Por Mara Leme Martins

PhD. Vice Presidente do BNI Brasil – Business Network International (organização de networking de negócios) .