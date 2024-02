É importante estar pronto para as oportunidades de trabalho após o Carnaval (Imagem: Zivica Kerkez | Shutterstock) 5 passos para conseguir um emprego após o Carnaval

Após o Carnaval, as empresas iniciam o ciclo de contratação para completar as vagas e fortalecer os times para os projetos do ano. Então, é muito importante que quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho alinhe suas expectativas, atualize o seu currículo e fique antenado às tendências do mercado.

“Com a passagem do Carnaval, as pessoas que estão em busca por uma vaga devem voltar o foco em ajustar e potencializar essa busca. O início do ano é o momento que as empresas estão de olho em novos talentos e muitas estão finalizando alguns processos seletivos pensando em montar uma equipe de ponta com foco em suas estratégias e objetivos”, avalia Gabriel Gatto, especialista em RH há mais de 16 anos e eleito o número 1 RH influencer do Brasil pela Go Integro.

Para ajudar quem está nesse processo, o especialista indica cinco dicas estratégicas para impulsionar a busca pela tão sonhada oportunidade. Confira!

1. Revise e atualize seu currículo

Dedique um tempo para revisar e atualizar seu currículo . Destaque suas experiências mais recentes, conquistas profissionais e habilidades relevantes. Uma apresentação clara e objetiva é essencial para causar uma boa impressão aos recrutadores.

2. Esteja presente nas redes sociais profissionais

Reforce sua presença online, especialmente em plataformas como o LinkedIn. Compartilhe suas experiências, participe de grupos relevantes e conecte-se com profissionais da sua área. “Outra dica é que a pessoa compartilhe também pontos de vista diferentes com o objetivo de gerar insights relevantes, participar de discussões e que ele esteja aberto para novas conexões. Muitas oportunidades de emprego são divulgadas nessas redes, e uma presença ativa pode chamar a atenção de recrutadores”, indica Gabriel Gatto.

3. Explore canais de recrutamento

Amplie sua busca por emprego explorando diferentes canais online, como sites especializados, grupo de vagas, agência de recrutamento e plataformas especializadas. Faça buscas regulares, ajuste suas preferências e candidate-se a vagas especialmente alinhadas com seu perfil. Considere novas abordagens para encontrar oportunidades que talvez não estivessem disponíveis antes do carnaval.

4. Faça networking

Aproveite eventos, palestras e workshops na sua área de atuação para conectar-se com profissionais que podem abrir portas para oportunidades que não estão disponíveis publicamente. Parece uma dica óbvia, mas é preciso ter em mente que uma boa rede de contatos pode facilitar a conquista de uma nova vaga. Construir relacionamentos profissionais pode ser um diferencial importante para um novo emprego.

5. Seja proativo na abordagem

Identifique empresas nas quais você tem interesse e envie candidaturas espontâneas. Mostre seu interesse genuíno pela organização, destacando como suas habilidades podem contribuir para o crescimento dela. Essa abordagem proativa pode surpreender positivamente os empregadores. A busca ativa por algo que almeja pode se tornar um dos diferenciais nesse processo.

“Esse é um bom momento tanto para quem busca a primeira oportunidade de emprego, como para quem busca uma recolocação ou, ainda, deseja mudar de área e se arriscar em novos desafios. Uma dica bônus para o processo inicial na busca por uma vaga é ser sempre sincero e transparente em conversar sobre seus diferenciais e expectativas acerca daquela vaga”, finaliza o especialista.

Por Paula Oliveira